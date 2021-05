Aguero répond aux critiques

Sergio Aguero en veut à ses détracteurs, qui le tancent pour son passe-temps préféré : le streaming.

Des années après avoir rejoint Manchester City, Sergio Aguero est sur le point de quitter le club et semble prêt à rejoindre Barcelone, mais il n'a pas été vraiment apprécié la réaction à son départ.

L'Argentin a été de passage sur Twitch pour discuter des opinions sur ses réalisations, après avoir battu le record de buts de Wayne Rooney pour une équipe de Premier League en marquant le but numéro 184 pour les Citizens.

"Aujourd'hui, ils prennent le train en marche à cause du record", a déclaré Aguero sur Twitch. "Ils prennent le train en marche et disent:" Comme c'est bon, Sergio, quel super record ", alors qu'il y a quelques mois, ils me tuaient. Mais, eh bien, vous ne pouvez rien dire, je préfère me concentrer sur matchs avec l'équipe nationale, même si tout le monde attend une erreur de ma part."

Si quelque chose arrive avec l'Argentine, la première chose qu'ils diront, c'est que Kun fait du streaming."

Dans son pays d'origine, ses activités en ligne ont suscité de vives critiques de la part des fans et des médias. "Je m'en fiche s'ils aiment ça, ils ne m'aimaient pas avant", a déclaré Aguero sans détour, lui qui a été interrogé sur la controverse.

"J'ai commencé à diffuser pour passer un bon moment avec vous, mais certains n'ont pas aimé et ont commencé à dire que je me suis blessé parce que j'étais assis ... Je ne pense pas au football... Qu'est-ce que le streaming à ç faire avec? Pour eux, c'est comme si je circulais en moto ... Ensuite, ils disaient que je pouvais me blesser."

Aguero pourrait faire sa dernière apparition pour Manchester City en finale de la Ligue des champions contre Chelsea samedi, avant de rejoindre Barcelone pour un contrat de trois ans.