Derrière chaque grand footballeur moderne, vous pouvez être sûr qu'il y a un agent qui tire les ficelles en sa faveur.

De Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à Gareth Bale et Mohamed Salah, les agents jouent un rôle important dans l'ombre en s'efforçant d'obtenir les meilleurs contrats pour leurs clients.

Les rôles d'agents au cinéma et à la télévision, comme Jerry Maguire, avec Tom Cruise, et Ballers, sur HBO, ont contribué à renforcer l'attrait de ce métier au cours des dernières décennies, sans parler du prestige de travailler avec les plus grandes stars du sport.

Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une activité assez lucrative, mais elle peut aussi être féroce et implique un ensemble de compétences particulières pour exceller dans ce rôle.

Si vous envisagez de devenir un agent de football, Goal vous donne un aperçu de ce que cela implique.

Qu'est-ce qu'un agent de football ?

Dans le football, un agent est un représentant et un intermédiaire qui gère les intérêts d'un ou de plusieurs joueurs. Les principales responsabilités d'un agent sont les suivantes

Négocier des contrats afin d'obtenir le meilleur résultat possible pour son client

Conclure des accords lucratifs d'endossement et de parrainage

Organiser des apparitions à la télévision, à la radio et dans les médias numériques

Permettre aux journalistes d'avoir accès aux joueurs pour des interviews ou des articles de journaux.

En plus de s'occuper des subtilités des questions financières, les agents sont parfois chargés de gérer les relations publiques d'un joueur en organisant des interviews et en gérant ses comptes de médias sociaux.

En dehors des questions commerciales, certains agents nouent des relations plus profondes avec leurs clients et peuvent parfois devenir des amis proches qui offrent un soutien pastoral en cas de crise personnelle.

S'il n'est pas rare de rencontrer un agent travaillant seul, il fait le plus souvent partie d'une agence plus importante qui gère des centaines de clients.

Les membres de la famille sont parfois les agents de joueurs, souvent au début de leur carrière.

Comment devenir agent de football

Il s'agit d'un rôle exigeant, aussi se lancer dans une carrière d'agent de football n'est pas une chose à prendre à la légère.

Avant de commencer à chercher, il n'y a pas de cours à suivre ou d'examens à passer pour devenir agent de football.

Cependant, en raison de la nature du travail, il est important d'avoir une connaissance et une compréhension approfondies du droit des contrats, ainsi que de la gestion des affaires, et une formation appropriée est donc un pas dans la bonne direction.

Depuis 2001, il n'existe plus d'agent agréé par la FIFA, l'instance dirigeante mondiale confiant aux associations individuelles le soin d'accorder des licences aux intermédiaires et de les contrôler.

Pour devenir un agent ou un intermédiaire officiel, un individu doit être enregistré pour opérer en tant que tel par l'association du pays où ses clients travaillent.

En Angleterre, où la Football Association (FA) s'occupe du processus d'enregistrement, les personnes souhaitant agir en tant qu'agents doivent se soumettre à un test de "bonne moralité et réputation", ainsi qu'à une vérification du casier judiciaire.

Il y a également une taxe de 500 £, ainsi qu'une taxe d'enregistrement annuelle supplémentaire de 250 £.

Combien les agents de football sont-ils payés ?

La rémunération d'un agent de football dépend entièrement de ses clients et du nombre de clients qu'il représente.

Les agents prennent une commission (généralement jusqu'à 10 %) sur les athlètes qu'ils représentent, de sorte qu'un agent qui agit au nom de stars telles que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi touchera des honoraires importants.

Selon Sports Management Worldwide, un agent peut gagner entre 1 200 et 550 000 livres sterling par client de la Premier League chaque année.

Pour les agents de joueurs de Major League Soccer, ce chiffre va de 1 300 à 260 000 dollars.

Bien sûr, certains agents gagnent des millions chaque année, mais il s'agit d'un club exclusif.

Qu'est-ce qu'un "super agent" ?

Getty Images

Le terme "super agent" est utilisé pour décrire un agent qui est très efficace dans son travail, au point de gagner d'énormes sommes d'argent - des millions - et d'exercer une grande influence.

Il a tendance à se vanter d'avoir un profil de client très étendu, qui comprend généralement les plus grandes stars - et donc les plus gros salaires - du secteur.

Leur liste et leur réputation, ainsi que leurs compétences en matière de négociation et leurs contacts, en font des personnes puissantes - et parfois difficiles - avec lesquelles les clubs doivent traiter.

Parmi les personnes qualifiées de "super agents" ces dernières années figurent Jorge Mendes (qui compte parmi ses clients Cristiano Ronaldo et José Mourinho), Mino Raiola (qui a représenté Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba) et Jonathan Barnett (Gareth Bale et Jesse Lingard).

Comment trouver un agent ?

L'industrie du football regorge d'agents et d'agences qui sont désireux d'établir des relations avec les joueurs, de sorte que les individus n'ont normalement pas à chercher bien loin pour trouver une représentation.

Cependant, il arrive qu'un joueur se retrouve en fin de contrat sans intermédiaire, ce qui peut créer des problèmes lorsqu'il cherche un nouveau club ou négocie un nouveau contrat.

Heureusement, il existe un certain nombre d'agences opérant dans le monde entier et il suffit de les contacter pour les rencontrer avant de prendre une décision éclairée sur le choix de l'agence.

Gestifute, Triple S Sports and Entertainment et Stellar Football comptent parmi les plus grandes agences de football, mais il y en a beaucoup d'autres à évaluer également.

Pour aider les joueurs, leurs familles et les clubs, la fédération anglaise, par exemple, publie chaque année une liste d'intermédiaires agréés, qui peut être consultée.

Les joueurs devraient essayer de se renseigner sur les relations préexistantes entre les clubs et les agents lorsqu'ils étudient leurs options.