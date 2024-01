Afrique du Sud - Tunisie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Afrique du Sud et la Tunisie seront aux prises mercredi à l’occasion de la troisième journée de la CAN 2023. Les dernières infos ici.

La composition des huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations se dessine petit à petit. Démarrée lundi, la troisième journée de la CAN prend fin ce mercredi avec des chocs risque dans les poules E et F. Dans le Groupe E justement, l’Afrique du Sud et la Tunisie s’affrontent dans un duel à grands enjeux pour les deux nations.

Afrique du Sud - Tunisie, deux nations en danger

Après une défaite face au Mali lors de la première journée (0-2), l’Afrique du Sud s’est relancée avec une victoire face à la Namibie (4-0). Deuxième du Groupe E avec trois points au compteur, les Bafana Bafana ne sont pas encore sûrs de se qualifier au prochain tour. Pour cela, les hommes de Hugo Broos n’ont besoin que d’un seul point face à la Tunisie. Un objectif qui ne devrait pas être compliqué à atteindre si ls Sud-Africains restaient sur la lignée de leur prestation contre la Namibie. Cependant, l’Afrique du Sud aura devant elle, une équipe tunisienne en danger et qui va chercher la victoire par tous les moyens.

La Tunisie n’a qu’un seul point après les deux premières journées et pointe à la dernière place du Groupe E. Dans cette situation, les Aigles de Carthage ont impérativement besoin d’une victoire pour être sûrs de finir au moins parmi les quatre meilleurs troisièmes. Une tâche qui s’annonce quand même compliquée si l’on s’en tient au visage affiché par les Tunisiens jusque-là. Toutefois, la Tunisie étant habituée à se qualifier au moins pour les phases à élimination directe, les Aigles de Carthage ont certainement les ressources nécessaires pour se sortir de cette situation périlleuse.

Horaire et lieu de match

Afrique du Sud – Tunisie

3e journée de la CAN 2023 (Groupe E)

Lieu : Stade Amadou Gon Coulibaly

A 18h française

Les compos probables du match Afrique du Sud - Tunisie

Afrique du Sud : Williams – Mudau, Xulu, Mvala, Modiba – Maseko, Mokoena, Sithole, Tau – Zwane, Lepasa

Tunisie : Said – Abdi, Talbi, Meriah, Kechrida – Achouri, Skhiri, Laidouni, Rafia, Jouini, Slimane

Sur quelle chaîne suivre le match Afrique du Sud – Tunisie ?

La rencontre entre l’Afrique du Sud et la Tunisie sera à suivre ce mercredi 24 janvier 2024 à partir de 18h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou sur My Canal.