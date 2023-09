Affaire Rubiales : Un ancien de l’OL dézingue Carvajal pour sa sortie

La sortie de Dani Carvajal sur l’affaire relative au baiser forcé de Luis Rubiales crée des discordes en Espagne.

Le capitaine de l’équipe nationale d’Espagne s’attire la foudre après sa sortie médiatique sur l’affaire qui fait mouche en Espagne : le baiser forcé du président de la RFEF, Luis Rubiales, sur , l’attaquante Jennifer Hermoso lors de la finale de la Coupe du monde féminine remportée par l’Espagne.

Carvajal laisse la justice se charger de l’affaire

En sélection pour les éliminatoires de l’Euro 2024 avec l’Espagne, Dani Carvajal s’est prononcé sur l’affaire du baiser forcé, qui alimente la toile depuis quelques semaines. En effet, dans un entretien à Onda Cero, le capitaine du Real Madrid dit ne pas vouloir prendre parti pour Jennifer Hermoso contre Luis Rubiales. Le défenseur espagnol dit laisser la justice faire le travail après la suspension du président de toute fonction par la FIFA.

"Il y a des organes juridiques qui examinent si Jennifer est vraiment victime de quelque chose. Nous ne nous en mêlons pas. Il y a des gens qui doivent décider s’il y a un coupable ou une victime. Ils le découvriront. Nous ne prendrons donc pas position pour condamner une partie ou l’autre à l’avance, sans vraiment savoir ce qui s’est passé car, à ce jour, Jennifer n’a pas déposé plainte", a vait déclaré le joueur du Real Madrid.

Marc Crosas allume Dani Carvajal

Mais cette sortie de l’arrière latéral droit du Real Madrid ne tient pas la route, selon l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de l’Olympique Lyonnais, Marc Crosas. Dans un message sur son compte X (ancien Twitter), celui qui compte une sélection en équipe d’Espagne Espoirs et qui a pris sa retraite en 2017, n’a pas caché son amertume envers le capitaine de la Roja.

" Le capitaine du Real Madrid et de l'équipe espagnole ‘reste à l'écart’, car il ne sait pas si Jenni est ‘victime d'abus de pouvoir’, puisqu'’elle n'a pas porté plainte’. On ne peut pas être plus macho et plus attirant ", a écrit Marc Crosas.

Pour le moment, Luis Rubiales, qui était soutenu par la Fédération royale espagnole de football (RFEF), est suspendu de toute activité liée au football par la Fédération internationale de football association (FIFA).