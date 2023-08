C’est incroyable. L’affaire Rubiales, qui alimente la toile depuis le sacre de l’Espagne au Mondial féminin a pris une autre tournure.

Accusé par la presse et plusieurs acteurs et instances du football, le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a désormais le soutien de l’instance qu’il dirige. Le patron du cuir rond espagnol peut compter sur la RFEF, qui a sorti un nouveau communiqué, le blanchissant de son bisou sur l’attaquante espagnole.

Hermoso ne consent pas le baiser reçu de la part de Rubiales

Lors du décernement des médailles après la finale de Coupe du monde féminine, dimanche, l’attaquante Jennifer Hermoso a eu une accolade avec le président de sa fédération, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Alors que d’aucuns accusent le président Luis Rubiales d’avoir commis une bévue en forçant la joueuse à l’embrasser, d’autres estiment le baiser était bien consenti, et que le président n’aurait pas tort.

Sortant de son mutisme, l’attaquante de la Roja féminine lave son nom, soulignant qu’elle n’a, en aucun cas, donné son consentement pour un tel baiser. « Je tiens à préciser que, comme le montrent les images, à aucun moment je n'ai consenti au baiser qu'il m'a donné et bien sûr en aucun cas je n'ai cherché à soulever le président. Je ne tolère pas que ma parole soit remise en question, et encore moins qu'on invente des mots que je n'ai pas prononcés », avait déclaré Hermoso.

Vers un non-lieu ? L’accusatrice accusée

Alors qu'il était menacé de sanctions, Rubiales peut désormais compter sur ses pairs. Sans relais sur les réseaux sociaux, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a publié vendredi soir un long communiqué pour accuser Jennifer Hermoso d'avoir menti sur le baiser du président Luis Rubiales. Dans son communiqué, la RFEF a inclus quatre diverses photos, mais sans celle du baiser en question, et argumente ce qui suit :

Photo 1 : « Mme Jennifer Hermoso, avec ses bras, saisit le président de la RFEF par derrière, tandis que M. le président a les bras lâches sur la partie supérieure du dos de la joueuse. Aucune force ne pourrait donc être exercée. Vous pouvez voir comment M. le Président a les talons légèrement relevés ».

Photo 2 : « Mme Jennifer Hermoso garde ses bras autour du dos de M. le Président. M. le Président garde ses bras au-dessus du corps de la joueuse. Il est vérifié que M. le Président a déjà des talons beaucoup plus hauts ».

Photo 3 : « Mme Jennifer Hermoso continue de garder ses bras dans la même position que le corps du président tandis que le président doit rapprocher ses bras du dos du joueur après l'avoir soulevé du sol et pour maintenir l'équilibre. L'inclinaison du dos de Mme Jennifer Hermoso qui se produit lorsqu'elle exécute un acte de force est incontestable. Les pieds de M. le Président sont clairement et manifestement soulevés du sol suite à l'action de force exercée par la joueuse ».

Photo 4 : « Mme Jennifer Hermoso continue de garder ses bras dans la même position que le corps du président tandis que le président doit continuer à retenir les joueurs pour ne pas tomber et il est évident que la cambrure du corps du joueur correspond à la force de levage de M. Président que vous exécutez. Les pieds de M. le Président sont apparemment soulevés du sol à la suite de l'action de la joueuse ».

La RFEF tire ses conclusions avec regret, et promet des poursuites judiciaires

En conclusion à ces quatre photos insérées pour argumenter sa thèse, la Fédération royale espagnole de football a donné raison au président Luis Rubiales, et estime que la joueuse est en train de mentir : « Les preuves sont concluantes. Monsieur le Président n'a pas menti. La RFEF et Monsieur le Président démontreront chacun des mensonges propagés soit par quelqu'un au nom de la joueuse, soit, le cas échéant, par la joueuse elle-même. La RFEF et le Président, compte tenu de la gravité du contenu du communiqué du Syndicat Futpro, engageront les actions judiciaires correspondantes ».

Par ailleurs, la Fédération déplore ce vent de critiques, qui interviennent dans un moment qui aurait pu être celui d’une immense joie pour tous les Espagnols, vu le sacre historique des dames de la Roja à une Coupe du monde : « La RFEF regrette qu'après un succès sportif aussi extraordinaire que celui obtenu lors de Coupe du monde de football, il ne puisse pas être célébré comme la situation et le succès le méritent pour des raisons totalement non sportives ».

La FIFA ayant ouvert une enquête, jeudi, sur le dossier, attendons de voir ce que sera la suite à une telle enquête de l'instance mondiale du football.