Scandale du baiser forcé : ça va très, très loin !

Luis Rubiales, continue de subir de fortes pressions politiques pour quitter son poste

Le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, continue de subir de fortes pressions politiques pour quitter son poste, alors que la situation continue de s'envenimer suite à sa décision d'embrasser Jenni Hermoso sans son consentement.

Rubiales a attrapé Hermoso lors des célébrations de la victoire en Coupe du monde et l'a embrassée sur les lèvres. Après l'incident, Hermoso a été vue en direct en train de dire qu'elle "n'aimait pas ça".

Rubiales a qualifié l'incident d'"idiotie", tandis qu'Hermoso a demandé aux gens de ne pas le remettre en question.

Cependant, l'indignation internationale et nationale a suivi, plusieurs politiciens demandant à Rubiales de s'expliquer ou de démissionner. C'est ce qu'il a fait lundi après-midi, en présentant ses excuses, tout en admettant qu'il pensait que la situation était si grave.

La vice-présidente espagnole, Yolanda Diaz, s'est jointe à ceux qui demandent la démission de M. Rubiales.

"Nous continuons à demander la démission de Rubiales, qui a harcelé et agressé une femme. Vos excuses ne valent rien".

Cependant, Diaz n'a pas voulu se concentrer uniquement sur Rubiales, et a fait l'éloge des joueurs eux-mêmes, comme le raconte Relevo.

"Ils nous ont montré beaucoup de choses sur l'égalité, pas seulement dans le sport et le football. Ils nous ont montré qu'il y a encore beaucoup à faire dans notre pays, qu'il y a encore beaucoup à faire pour que les hommes et les femmes deviennent égaux. (Les joueurs) sont victimes d'une discrimination singulièrement rétributive".

Alors que la pression politique ne cesse de croître, il reste à voir combien de temps Rubiales pourra tenir. Jusqu'à présent, il a fait preuve d'une remarquable résistance depuis qu'il occupe ce poste, surmontant un certain nombre de scandales et de rapports préjudiciables, notamment la fuite de ses messages avec Gerard Piqué et Sergio Ramos l'année dernière. Le fait qu'il ait été absent des célébrations publiques espagnoles montre qu'il est conscient du climat qui règne autour de lui.