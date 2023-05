Affaire Galtier : Khephren Thuram dénonce le silence assourdissant de Nice

Le milieu de terrain de Nice a demandé au club de s'exprimer sur les allégations de racisme portées contre l'ancien manager Christophe Galtier.

L'affaire Christophe Galtier s'est calmée, mais n'a pas encore été élucidée. Accusé par Julien Fournier d'avoir mis en doute la composition éthique et religieuse de l'équipe avec laquelle il a travaillé au cours de sa seule saison à la tête du stade Allianz Riviera, Christophe Galtier nie vigoureusement ces allégations.

"Des gens au club savent exactement ce qu'il s'est passé"

"Christophe Galtier a été stupéfait d'apprendre les propos insultants et diffamatoires de M. Julien Fournier à son encontre. Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, qu'il conteste avec la plus grande fermeté, Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat... pour engager, sans délai, les procédures judiciaires qui s'imposent", avait déclaré l'avocat de Christophe Galtier suite à la révélation de cette affaire.

Christophe Galtier, qui est aujourd'hui à la tête du Paris Saint-Germain poursuit Fournier et les journalistes qui ont été les premiers à faire état de la fuite de courriels. Outre les deux hommes, certains joueurs présents dans le vestiaire niçois connaissent la vérité mais ne sont pas sortis du silence, tout comme d'autres personnes sachant la vérité au sein des Aiglons. Khephren Thuram - qui est à Nice depuis 2019 et a passé la campagne 2021-22 à travailler sous Galtier - estime que le club pourrait faire encore plus pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire.

"Les personnes concernées doivent faire éclater la vérité"

Au cours d'une interview accordée au Canal Football Club sur Canal Plus, l'international français a exhorté les personnes détenant des informations importantes à se manifester : "Je pense qu'il y a des gens au club qui sont bien placés pour savoir exactement ce qui s'est passé, pas de 'j'ai entendu dire que...'".

"Et je pense que ces personnes devraient parler, pour clarifier tout ce qu'on entend. Cela me touche et me dérange beaucoup que les personnes concernées ne parlent pas pour que la vérité éclate", a ajouté le milieu de terrain de l'OGC Nice qui s'est aussi exprimé sur le racisme en général dans le football.

"Le racisme dans le football ? Dans ma vie j'ai déjà été confronté au racisme, mais dans ma carrière de foot quand j'entends que Lukaku subi des cris de singes, quand je vois que Saka, Rashford, Sancho ont été critiqué et sont traités de sales singes parce qu'ils ont raté un penalty... inconsciemment ça me touche parce que je suis quand même un jeune garçon noir. On ne me le dit pas directement, mais indirectement", a conclu Khephren Thuram.

Une enquête préliminaire de la police a également été ouverte concernant une supposée discrimination sur le lieu de travail à Nice - le siège du club a été perquisitionné et plusieurs membres du personnel ont été interrogés. Le président de Nice, Jean-Pierre Rivere, a pleinement coopéré avec les autorités, mais affirme ne pas avoir été au courant du courriel qui a conduit à placer son club sous les feux de la rampe.