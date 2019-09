Adrien Rabiot remporte son bras de fer contre le PSG

La LFP aurait donné raison à Adrien Rabiot dans le conflit juridique qui l'oppose à son ancien club du PSG.

Adrien Rabiot et son clan peuvent souffler. Même s'il était déjà passé à autre chose en filant à la cet été, le milieu français avait à cœur de sortir vainqueur du litige qui l'oppose au Paris SG, son précédent club. Il en a fait une question d'honneur et la justice sportive lui a donné raison.

À en croire le quotidien L'Equipe, la commission paritaire d'appel de la Ligue a notifié, le 30 août dernier, aux deux parties sa décision : elle confirme la décision de la commission juridique de la LFP du 3 juin 2019, qui donnait déjà raison au joueur.

Pour rappel, le différend était dû à une réaction de Rabiot sur les réseaux sociaux. Alors qu'il était écarté de l'équipe première, le milieu de terrain avait « liké » une vidéo de Patrice Evra où ce dernier se félicitait de la victoire de contre le PSG en Ligue des Champions. La direction francilienne a jugé qu'une telle initiative méritait une sanction et a retiré au joueur sa prime d'éthique. Et cette punition avait été suivie par une autre, à savoir une mise à pied et l'interdiction de s'entrainer avec le groupe pro. Ce n'est qu'en fin de saison que Rabiot a pu retrouver ses coéquipiers, mais sans pour autant renouer avec la compétition.

La commission de la Ligue a jugé "que la mise à pied disciplinaire notifiée le 3 avril 2019 est intervenue postérieurement au non-versement de la prime d'éthique qui revêt le caractère d'une sanction, qu'en l'application d'un "non bis in idem", le PSG ne pouvait sanctionner deux fois M. Adrien Rabiot pour les mêmes faits fautifs ; qu'il y a donc lieu de considérer que la mise à pied disciplinaire de M. Adrien Rabiot est irrégulière".

À présent que la Ligue a confirmé sa décision dans ce dossier, le PSG doit donc se résoudre à dédommager son ancien protégé. Ou alors, il reste la solution de porter l'affaire devant le conseil de prud'hommes.