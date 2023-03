Adrien Rabiot, le Duc qui charme la Vieille Dame

Quatre ans après son arrivée à Turin, Adrien Rabiot semble s'être enfin acclimaté à la Juventus. Au point d'en devenir un des fers de lance. Analyse.

Mi-août 2022, il y a un peu plus de six mois dans un mercato ronronnant. Peu en odeur de sainteté à Turin, Adrien Rabiot va quitter la Juventus. Tout est prêt. Arrivé libre trois ans plus tôt en provenance du PSG, le milieu de terrain français n'est jamais parvenu à s'imposer en Italie. Le divorce en cours est une aubaine pour tout le monde. Le Duc va rejoindre l'Angleterre et Manchester United où il va remplacer Paul Pogba, qui vient de faire le chemin inverse pour un retour aux sources chez la Vieille Dame. Et puis, tout bascule. Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, mécontente de la Juventus, fait volte face : Adrien restera au club jusqu'à la fin de saison et partira libre, sans indemnité de transfert. Pourtant, six mois plus tard, ce coup tordu s'est transformé en opportunité. Car le Duc a tout changé à Turin.

La Coupe du monde comme rédemption

En six mois, la Juventus a découvert un homme différent. Fini le dépressif joueur qui avait déjà bouclé ses valises pour rejoindre l'Angleterre, faites place à un milieu de terrain concerné et décidé à démontrer ses qualités. Un élément semble être le moteur de cette transformation : la Coupe du monde, qui a coïncidé avec la renaissance du Duc. En plus de la motivation liée à un Mondial où il voulait absolument briller, une chose a changé chez Rabiot : il se sent enfin bien à Turin.

À l'issue de la victoire de ce week-end contre la Sampdoria (4-2) lors de laquelle il a inscrit un doublé important, il a donné son explication de son impressionnante forme : « Je suis bien ici, je me plais dans cette équipe. C'est pour cela que je marque autant de buts, surtout à domicile. Et je pense que j'en marquerai encore. » Une évolution confirmée par son entraîneur : « C'est devenu un joueur agréable à regarder jouer, il a un moteur différent. » Au point de voir le joueur ouvrir la porte à plus encore : « Pour l'instant, je ne pense à rien d'autre que la Juventus. Je veux donner le maximum pour le club et continuer de performer. »

L'homme providentiel d'Allegri

Les mauvaises langues diront que le timing du réveil du milieu de terrain n'est pas anodin. Après trois saisons et demi en dents de scie, Rabiot a passé la seconde au moment le plus important de son séjour turinois, à quelques mois de la fin de son contrat. Toujours est-il que le Français s'est mué en élément incontournable pour Massimiliano Allegri dans la course contre la montre du club pour accrocher les places européennes.

Il est en fait même devenu impossible pour la Juve de se passer de ses services dans la dernière ligne droite de la saison. Les statistiques sont claires et plaident en sa faveur. À part contre Cremonese, Adrien Rabiot a toujours été titulaire depuis le retour du Mondial. Une période lors de laquelle la Juventus n'a perdu que 3 rencontres pour 11 victoires et 2 matchs nuls, un bilan qui lui permet d'encore croire à l'Europe malgré les 15 points de pénalité.

Nouveau Pogba ou nouveau Rabiot?

Avec 9 buts et 2 assists cette saison en 31 matchs disputés, Adrien Rabiot a ajouté l'efficacité à son abattage au milieu. Au point d'être aujourd'hui impliqué dans 20% des buts de son équipe. Des statistiques qui attisent une comparaison flatteuse : le Paul Pogba première version. Si le Duc n'est pas la Pioche, que ce soit dans le style de jeu ou l'histoire avec la Juve, il marche pourtant dans les mêmes pas. C'est bien simple, le dernier milieu de terrain turinois à avoir inscrit plus de buts que lui en une saison, c'est Paul Pogba en 2015-2016 avec dix roses plantées. Et il reste 12 journées de Serie A à Rabiot pour dépasser son illustre aîné.

Forcé par sa mère de rester à Turin pour « emmerder le club » qui venait de recruter un concurrent à son poste, Adrien Rabiot a finalement pris le relais de celui qui devait le remplacer. Car si Paul Pogba est revenu en héros au Juventus Stadium, c'est le Français le moins attendu qui s'est imposé comme la référence hexagonale de l'équipe. Pendant que la Pioche creuse sa tombe juventine, le Duc prend ses lettres de noblesse turinoises. Pas question cependant de « faire du Pogba », Adrien veut désormais « créer du Rabiot ».