Adidas rend hommage à Messi pour son 7e Ballon d'or

Lundi soir, Lionel Messi s'est vu décerner le septième Ballon d'or de sa carrière. Afin de fêter cette récompense, Adidas, équipementier du joueur depuis 2006, a décidé d'installer sept statues dorées représentant une chèvre sur le parvis du Trocadéro, en face de la Tour Eiffel.

Si en France, être traité de chèvre est péjoratif, en anglais, il en va tout autrement. Le mot chèvre se prononce goat et est l'acronyme de Greatest Of All Time qui signifie, le « meilleur de tous les temps ».

Sur Instagram, Adidas a commenté la photo avec ce message : « A legacy unrivalled » (un héritage inégalé).