Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
adidas FIFA World Cup 2026 home kit launchadidas
Shop adidas FIFA World Cup 2026 kits now
Angelica Daujotas

adidas dévoile les maillots domicile de la Coupe du monde 2026 pour 22 sélections, dont l’Argentine, l’Espagne et l’Allemagne

adidas présente sa plus grande collection de maillots nationaux avant la Coupe du monde 2026, célébrant l’identité et l’innovation.

À l’approche de la plus grande Coupe du monde de l’histoire, adidas se place au centre de la scène en dévoilant la plus vaste collection de maillots domicile jamais créée pour ses sélections partenaires. Une véritable célébration de l’identité, du design et de l’innovation. Pour l’édition 2026, la marque aux trois bandes a conçu 22 maillots uniques, chacun racontant une histoire inspirée du patrimoine national tout en incarnant une nouvelle ère du football mondial.

Achetez maintenant les maillots adidas Coupe du Monde FIFA 2026Acheter ici

Des emblématiques bandes bleu ciel de l’Argentine à la géométrie revisitée du maillot allemand, en passant par les teintes inspirées de l’horizon du Japon, chaque tenue traduit l’âme de sa nation sous une forme contemporaine. La collection illustre l’évolution du design footballistique : un équilibre entre nostalgie et modernité, un hommage aux gloires passées et un clin d’œil à l’énergie d’une génération nouvelle.

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 1adidas

Une alliance entre technologie et identité

Bien plus que de simples déclarations de style, ces maillots intègrent les dernières technologies de performance signées adidas. Conçus pour affronter les climats variés du Canada, du Mexique et des États-Unis, ils utilisent les matériaux CLIMACOOL+ de nouvelle génération, avec des zones de ventilation ajustées pour maintenir les joueurs au frais sur la plus grande scène du football. Des détails subtils — écussons lenticulaires, inscriptions cachées — apportent une touche de mystère et de découverte à chaque pièce.

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 2adidas

Une collection pensée comme un symbole de lien

Pour adidas, cette collection dépasse la simple notion de fierté nationale : c’est une invitation à l’unité. « Un maillot national est un symbole d’unité et de fierté », explique Sam Handy, directeur général d’adidas Football. « Ces créations honorent les racines de chaque pays tout en célébrant une nouvelle ère où chaque fan, partout dans le monde, fait partie de l’histoire. »

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 3adidas

Alors que la Coupe du monde 2026 s’apprête à relier les continents pour la première fois, adidas capture cet esprit universel à travers des maillots qui tissent histoire, culture et innovation, et marquent le début d’un nouveau chapitre pour le football mondial.

Les supporters n’auront pas à patienter longtemps : les nouveaux maillots domicile adidas seront disponibles à l’achat dès le jeudi 6 novembre 2025.

Achetez les maillots de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 d'adidas maintenantAchetez ici

Galerie des maillots domicile de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 adidas

Algérie

adidas FIFA World Cup 2026 - Algeriaadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Algeria 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 - Algeria 3adidas

Argentine

adidas FIFA World Cup 2026 - Argentina, Messiadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Argentinaadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Argentina 2adidas

Belgique

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgiumadidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgium 1adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgium 2adidas

Chili

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile 3adidas

Colombie

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia 3adidas

Costa Rica

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica 3adidas

Allemagne

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 3adidas

Hongrie

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Hungaryadidas

Italie

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy 3adidas

Japon

Japan adidas FIFA World Cup 2026 kitadidasJapan adidas FIFA World Cup 2026 kit 2adidasJapan adidas FIFA World Cup 2026 kit 3adidas

Mexique

Adidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidasAdidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidasAdidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidas

Irlande du Nord

Adidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidas

Pérou 

Adidas FIFA World Cup Kit PeruAdidasAdidas FIFA World Cup Kit PeruAdidasAdidas FIFA World Cup Kit PeruAdidas

Ecosse

Adidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidas

Espagne

Adidas FIFA World Cup Kit SpainAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SpainAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SpainAdidas

Suède

Adidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidas

Ukraine

Adidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidasAdidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidasAdidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidas

Venezuela

Adidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidasAdidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidasAdidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidas

Pays de Galles 

Adidas FIFA World Cup Kit WalesAdidasAdidas FIFA World Cup Kit WalesAdidasAdidas FIFA World Cup Kit WalesAdidas

0