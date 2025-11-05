adidas dévoile les maillots domicile de la Coupe du monde 2026 pour 22 sélections, dont l’Argentine, l’Espagne et l’Allemagne

À l’approche de la plus grande Coupe du monde de l’histoire, adidas se place au centre de la scène en dévoilant la plus vaste collection de maillots domicile jamais créée pour ses sélections partenaires. Une véritable célébration de l’identité, du design et de l’innovation. Pour l’édition 2026, la marque aux trois bandes a conçu 22 maillots uniques, chacun racontant une histoire inspirée du patrimoine national tout en incarnant une nouvelle ère du football mondial.

Des emblématiques bandes bleu ciel de l’Argentine à la géométrie revisitée du maillot allemand, en passant par les teintes inspirées de l’horizon du Japon, chaque tenue traduit l’âme de sa nation sous une forme contemporaine. La collection illustre l’évolution du design footballistique : un équilibre entre nostalgie et modernité, un hommage aux gloires passées et un clin d’œil à l’énergie d’une génération nouvelle.

adidas

Une alliance entre technologie et identité

Bien plus que de simples déclarations de style, ces maillots intègrent les dernières technologies de performance signées adidas. Conçus pour affronter les climats variés du Canada, du Mexique et des États-Unis, ils utilisent les matériaux CLIMACOOL+ de nouvelle génération, avec des zones de ventilation ajustées pour maintenir les joueurs au frais sur la plus grande scène du football. Des détails subtils — écussons lenticulaires, inscriptions cachées — apportent une touche de mystère et de découverte à chaque pièce.

adidas

Une collection pensée comme un symbole de lien

Pour adidas, cette collection dépasse la simple notion de fierté nationale : c’est une invitation à l’unité. « Un maillot national est un symbole d’unité et de fierté », explique Sam Handy, directeur général d’adidas Football. « Ces créations honorent les racines de chaque pays tout en célébrant une nouvelle ère où chaque fan, partout dans le monde, fait partie de l’histoire. »

adidas

Alors que la Coupe du monde 2026 s’apprête à relier les continents pour la première fois, adidas capture cet esprit universel à travers des maillots qui tissent histoire, culture et innovation, et marquent le début d’un nouveau chapitre pour le football mondial.

Les supporters n’auront pas à patienter longtemps : les nouveaux maillots domicile adidas seront disponibles à l’achat dès le jeudi 6 novembre 2025.

Galerie des maillots domicile de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 adidas

