Achraf Hakimi déjà décisif, le PSG l’emporte facilement

Pour son premier match de préparation de la saison, le PSG n’a fait qu’une bouchée de Le Mans (4-0) avec les premiers pas de Hakimi.

L’Euro 2020 terminé avec le sacre de l’Italie, tous les regards sont désormais tournés vers la préparation des clubs pour la saison à venir. Si la reprise et les entraînements ont repris depuis quelques jours, le PSG n’avait pas encore disputé le moindre match amical.

C’est désormais chose faite puisque le club parisien a affronté, en ce 14 juillet et jour de fête nationale, Le Mans au Camp des Loges. Une opposition contre les pensionnaires de National qui s’est soldée par une large victoire parisienne (4-0) avec notamment un but de Mauricio Icardi.

Mais plus que le score final, ce sont bien les premiers pas de certaines recrues qui étaient attendus ce mercredi en fin de matinée au centre d’entraînement du PSG.

Pendant que Wijnaldum profite encore de quelques jours de vacances après l’élimination des Pays-Bas en huitièmes de finale de l’Euro 2020 et que Gianluigi Donnarumma est attendu en ce jour pour finaliser son transfert, Achraf Hakimi et Sergio Ramos ont déjà repris avec leurs nouveaux coéquipiers.

Malheureusement, aucune trace du défenseur espagnol pour cette rencontre contre Le Mans. N’ayant repris que depuis quelques jours et gêné en fin de saison dernière par des problèmes au genou, Ramos en a profité pour réaliser un travail individuel.

De son côté, Hakimi était bien présent dans le onze titulaire où cohabitaient cadres de l’équipe et jeunes pousses du centre. L’ancien Intériste n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence, avec déjà une passe décisive à son actif pour le but du break d’Ismaël Gharbi (35eme) après l’ouverture du score d’Icardi.

Décisif pour sa première sous le maillot du PSG, le Marocain a ensuite pu contempler les espoirs du club durant la deuxième période, Mauricio Pochettino effectuant une large revue d’effectif au retour des vestiaires. Quarante-cinq minutes durant lesquelles Xavi Simons a confirmé tout le bien que l’on peut penser de lui.

L’ancien du FC Barcelone a été le chef d’orchestre de son équipe pendant toute une mi-temps et en a profité pour délivré une passe décisive et conclure le score avec un quatrième but dans le temps additionnel.