Accusé de violences sexuelles, Pierre Ménès s’explique dans TPMP

Le journaliste de Canal+, Pierre Ménès, a réagi ce lundi à toutes les accusations dont il fait objet depuis dimanche soir.

Pierre Ménès, l’une des figures médiatiques les plus célèbres du football français, est dans l’œil du cyclone depuis dimanche soir et la diffusion du reportage « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » sur la chaine Canal+. Le journaliste de 57 ans, chroniqueur lors de l’émission Canal Football Club, est accusé de violences sexuelles envers plusieurs de ses anciennes collègues, dont l’auteure du reportage évoqué, Marie Portolano.

Ménès dans les cordes depuis dimanche

Le site « Les Jours » a fait savoir que le documentaire n’a pas été diffusé dans son intégralité. Des séquences à charge contre Menès avaient été coupées au montage. Des révélations qui ont fait couler beaucoup d’encre et qui ont inévitablement valu à l’intéressé une tonne de critiques et d’attaques sur les réseaux sociaux, ainsi que de condamnations de la part de l’opinion publique ou personnalités connues. Par ailleurs, des vidéos où on le voit mal se comporter lors de différentes émissions passées circulent sur la toile. Enfin, la censure a aussi valu à la chaine cryptée des remontrances de toutes parts.

Plusieurs personnes ont depuis confirmé que Menès a eu des agissements déplacés, à l’instar de Vanessa Lemoigne, présentatrice de BeIn Sports et qui a participé au documentaire. « Dans le milieu, tout le monde connaissait cette histoire. Mais il appartenait à Marie (Portolano) d'agir, là elle l'a fait magnifiquement bien. Le pire, c'est qu'en plus elle ne lui en veut même pas,mais il est une allégorie d'un comportement systémique », a-t-elle confié à L’Equipe.

L'article continue ci-dessous

Le Ministre de l’Intérieur s’en mêle

Cette affaire a pris beaucoup d’ampleur dans les dernières heures, au point où même le ministre de l’Intérieur a été contraint de réagir. Sans le citer nommément, Camille Chaize a rappelé que « embrasser quelqu'un de force/par surprise, lui "attraper les fesses"... Sur un plateau TV, dans les transports, au travail, quel que soit le contexte » était considéré comme une « agression sexuelle punie par la loi. »

Ménès a d’abord réagi à chaud dans une réaction pour Les Jours : « Moi, si ma direction n'a rien à dire, je n'ai rien à dire non plus. Surtout si c'est pour m'accuser de conneries et de merde ». Ensuite, voyant que son image en a pris un sérieux coup, il a jugé bon de se défendre en venant donner sa version des faits à l’occasion de l’émission Touche Pas à Mon Poste de Cyril Hanouna.

Lors de l’émission en question, les trois minutes de montage qui ont été coupées durant le reportage de Marie Portolano ont aussi été diffusées.