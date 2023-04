L'entraîneur du PSG dément les accusations de racisme portées contre lui par Julien Fournier, l'ex-directeur sportif de Nice, dans un courriel.

A chaque semaine son affaire. Le PSG vit décidément une saison agitée aussi bien sur le terrain qu'en coulisses. Et cette fois, c'est Christophe Galtier qui est visée. A l'origine de cette nouvelle turbulence, un mail qui aurait été envoyé par Julien Fournier, ancien directeur sportif de Nice, à Dave Brailsford, directeur executif d'Ineos, actionnaire majoritaire du club azuréen.

Révélé par Romain Molina, auteur de livres d'enquête et de biographies et RMC Sports, le supposé courriel rapporte des faits et des propos attribués à Christophe Galtier et son fils John Valovic-Galtier, qui est également son représentant.

Selon l'auteur de ce courrier, plusieurs propos à caractère racistes auraient été proférés par l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Des mots que ce dernier « conteste avec la plus grande fermeté » dans un communiqué envoyé à l'AFP. Il affirme par ailleurs avoir « pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants », rapportés par Julien Fournier dans un courrier interne relayé mardi par plusieurs médias, a fait savoir son avocat Maître Olivier Martin, annonçant des « poursuites judiciaires » à venir. De son côté, la direction du champion de France ne souhaite pas officiellement faire d'enquête sur cette affaire mais pourrait rester attentive à d'éventuels faits corroborant ces allégations.

Galtier voulait Yilmaz à Nice

Dans le document, que Goal a pu consulter, il fait état d'une réunion en date du 9 août au cours de laquelle, le technicien aurait affirmé « qu'on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe.» "Il m’a dit : « hier soir je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs » puis d’ajouter « Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (NDLR : ancien maire de Nice), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas »."

Des propos que le clan Galtier dément formellement. S'il ne nie pas la tenue d'une réunion, il rappelle que l'objet était surtout de parler des promesses de recrutement non tenues sur des joueurs importants mais aussi d'aborder la venue d'un attaquant, avec deux profils souhaités par Galette : Edinson Cavani ou Burak Yilmaz, avec qui il a travaillé au Losc.

Alors que Julien Fournier n'a toujours apporté aucun démenti concernant la véracité de ce mail, le document fait état d'autres éventuelles remontrances concernant les joueurs de confessions musulmanes lors d'une réunion pour préparer le prochain mercato d'été. "Lorsque je lui ai posé la question, il m’a fait état de sa volonté de changer en profondeur l’équipe en mettant pour certains des arguments sportif mais en précisant aussi qu’il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans et notamment faire partir Todibo, Atal, Boudaoui, Gouiri, Lemina…", aurait affirmé Fournier par mail. Des propos que réfutent évidemment le clan Galtier.

Les cas Ogan Kabak et Bilal Brahimi évoqués

Deux autres épisodes supposés attirent l'attention. La volonté de Julien Fournier de recruter le défenseur turc Ogan Kabak, passé notamment par Liverpool et Schalke, aujourd'hui à Hoffenheim qui se serait heurté au refus de Galtier. " Il m’a répondu qu’étant turc ce joueur était musulman et donc qu’il n’en voulait pas", aurait écrit l'ancien DS niçois. Des faits que réfutent Galtier, qui rappelle que sa volonté était en début de saison de faire venir Burak Yilmaz, lui aussi turc et musulman.

Enfin, le courriel rapporte une éventuelle mise à l'écart du groupe de Bilal Brahimi avant une rencontre car il fait le ramadan. Arrivé au mercato d'hiver, le jeune attaquant était au centre des tensions entre Galtier et Fournier, alors que le premier souhaitait voir arriver un joueur de couloir plus expérimenté et qu'il ne comprenait pas pourquoi le directeur sportif avait déboursé près de 10 millions d'euros pour un joueur qui n'a été titularisé à trois reprises (sur 9 matchs disputés) avec Angers. Selon l'entourage de l'ex-coach azuréen, l'attaquant aurait été écarté non pas parce qu'il jeûnait en raison du ramadan mais surtout à cause de son comportement et de ses retards répétés.