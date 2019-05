Accord trouvé pour Luka Jovic au Real Madrid ?

Selon Sky Sports, un accord aurait été trouvé pour le transfert de l'international serbe.

Prêté par à Francfort, Luka Jovic a définitivement été acheté par le club allemand qui a levé l'option d'achat de 6 millions d'euros. Il faut dire que l'international serbe a convaincu avec une saison de haute facture. Mais l'attaquant de 21 ans ne devrait pas faire de vieux os du côté de Francfort. En effet, à peine acheté, Luka Jovic risque d'être déjà revendu l'été prochain.

Auteur de vingt-cinq buts en quarante deux apparitions toutes compétitions confondues, le Serbe est dans le viseur de plusieurs cadors, dont le Real, le Barça, et le . Mais c'est bien le qui aurait remporté la mise, selon Sky Sports.

Un accord aurait été trouvé entre les différentes parties pour un transfert à hauteur de 60 millions d'euros.

L'attaquant de 21 s'apprête à parapher un contrat jusqu'en 2023 assorti d'un salaire annuel de 10 millions d'euros.

Dans une interview accordée à ZDF, Fredi Bobic, directeur sportif de Francfort, avait évoqué l'avenir de Luka Jovic, la pépite du club allemand, et a ouvert la porte à un départ au Real Madrid : "Il est fort possible que Luka Jovic signe pour le Real Madrid. J'espère et veux qu'il reste ici à l'Eintracht, mais je suis aussi réaliste et je sais que si un grand club comme le Real Madrid le veut, nous n'avons aucune chance de le garder".

Selon les informations de Goal, le Real Madrid avait pris une longueur d'avance sur la concurrence du Bayern Munich, qui n'avait pas l'intention de se joindre à la course pour l'international serbe.

Avec l'arrivée de cet avant-centre prometteur, le Real Madrid poursuit la refonte de son effectif. Eden Hazard est également attendu dans un secteur offensif où seul Karim Benzema a donné satisfaction cette saison.