AC Milan - Théo Hernandez déçu de ne pas avoir été appelé en Bleus

Le latéral du Milan AC estime qu'il aurait mérité d'avoir sa chance avec l'équipe de France après une bonne saison en Serie A l'an dernier.

Arrivé à Milan à l'été 2019, Théo Hernandez s'est parfaitement adapté chez les Rossoneri, lui qui a connu une première saison réussie en . Au point d'avoir espéré découvrir l'équipe de cette année, à l'instar de son frère champion du monde.

"Les entraîneurs ont parfois leurs idées et leurs joueurs mais honnêtement, il m’a semblé qu’après une saison pareille.... je continuerai à me battre pour qu’on m’appelle. L’Euro est mon objectif, j’ai un an pour le réaliser", a-t-il confié dans un entretien à la Gazetta dello Sport.

"Je veux rester ici longtemps"

Bien installé en Lombardie, l'ancien joueur du espère s'inscrire dans la durée avec le club actuellement entraîné par Stefano Pioli. "C’était une excellente première saison, une autre qui s’annonce tout aussi grande vient de commencer. Je suis ici depuis un an et oui, footballistiquement parlant, c’était la meilleure année de ma vie. Un rêve", assure-t-il.

"Après les difficultés rencontrées les deux années précédentes, je ne m’attendais pas à grandir aussi vite, mais je sais ce que je suis, je connais mes qualités. Quand je suis arrivé, j’ai prévenu: je veux devenir le latéral n°1.

"Je veux rester ici longtemps. Je suis à Milan pour rester dans la durée. Je suis heureux, c’est comme si j’étais à la maison. Je savais que Milan était le bon choix pour ma carrière. Ce club était la priorité dès le départ. Je n’en ai jamais douté, et j’ai bien fait."