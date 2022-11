AC Milan – RB Salzbourg : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Milan-Salzbourg.

Une sorte de seizième de finale

Dans ce groupe E, l'AC Milan (7 points) et le RB Salzbourg (6 points) vont se disputer la deuxième place puisque Chelsea ne peut plus être rejoint en tête du groupe. C'est donc une sorte de seizième qui se jouera à San Siro sachant que l'AC Milan est quoiqu'il arrive assurer de termine au pire à la troisième place (synonyme de Ligue Europa).

Date, horaire et lieu d'AC Milan-RB Salzbourg

Date : mercredi 2 novembre 2022

Ville : Milan (Italie)

Stade : Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Antonio Mateu Lahoz (Espagne)

Sur quelle chaîne voir le match AC Milan-RB Salzbourg ?

En France, la confrontation entre l'AC Milan et le RB Salzbourg sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match AC Milan-RB Salzbourg

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN CONNECT.

AC MILAN-RB SALZBOURG, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour AC Milan-RB Salzbourg

Stefano Pioli, qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec l'AC Milan enregistre le retour de Fikayo Tomori, suspendu lors des deux derniers matches.

En revanche, il sera privé de Davide Calabria, d'Alessandro Florenzi, d'Alexis Saelemaekers, de Mike Maignan et de Zlatan Ibrahimovic.

A Salzbourg, Fernando et Nicolas Capaldo sont forfaits en raison d'une blessure tandis que Junior Adamu et Oumar Solet sont incertains.

Plusieurs joueurs sous le coup d'une suspension au prochain match en cas d'avertissement : Ballo, Krunic et Tomori pour Milan, Capaldo, Pavlovic et Sucic pour Salzbourg.

Les équipes probables pour la rencontre AC Milan-RB Salzbourg

AC Milan : Tatarusanu - Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez - Tonali, Bennacer - Rebic, Diaz, Leão - Giroud.

RB Salzbourg : Kohn - Dedic, Pavlovic, Wober, Ulmer - Gourna-Douath - Seiwald, Sucic, Kjaergaard - Okafor, Sesko.

Les statistiques à connaître avant AC Milan-RB Salzbourg

● L'AC Milan est invaincu contre Salzbourg en compétitions européennes (3 matches : 2 victoires, 1 nul, tous en Ligue des Champions). Il n'a toutefois pas remporté le dernier (1-1 lors du match aller cette saison).

● Ce sera le deuxième déplacement de Salzbourg à Milan en Ligue des Champions, après une défaite 0-3 (dont un doublé de Marco Simone) en septembre 1994.

● L'AC Milan n'a perdu qu'un perdu qu'un de ses 12 duels contre des clubs autrichiens en compétitions européennes (8 victoires, 3 nuls), dont aucun des 8 derniers (6 victoires, 2 nuls). Les Rossoneri sont aussi invaincus à domicile contre des Autrichiens dans ces compétitions (4 victoires, 1 nul), scorant 19 fois en 5 rencontres (3.8 buts/match).

● L'AC Milan a inscrit 4 buts lors de sa dernière sortie en Ligue des Champions (4-0 contre le Dinamo Zagreb), une première depuis février 2012 (4-0 contre Arsenal). Il n'a jamais marqué au moins quatre buts dans des matches consécutifs en C1 depuis mars 2004 (4-1 contre le Sparta Prague et 4-1 contre le Deportivo La Corogne).

● Salzbourg a réussi 50% de ses passes lors de la défaite 1-2 contre Chelsea lors de la dernière journée de Ligue des Champions (115/230). Depuis qu'Opta analyse ces données (2003-2004), c'est le deuxième total le plus faible dans un match de C1, seul Cluj (30.1% contre Galatasaray en octobre 2012) a fait pire.

● Salzbourg pourrait sortir des groupes de Ligue des Champions pour la deuxième saison d'affilée (après 2021-2022), après avoir échoué à le faire lors de ses trois participations précédentes.

● L'AC Milan a gagné 2 de ses 4 derniers matches de Ligue des Champions (2 défaites) et vise 2 victoires de suite dans la compétition pour la 1re fois depuis octobre 2011. Les Rossoneri ont pris au moins un but lors de chacune de leurs 6 dernières rencontres de C1, plus longue série du genre depuis novembre 2002 (15 matches).

● Chacun des 15 buts de Salzbourg en Ligue des Champions sous l'ère Matthias Jaissle ont été inscrits par des joueurs de 23 ans et moins. Le club possède la moyenne d'âge la plus basse de la compétition (22 ans, 279 jours).

● Milan a marqué 8 buts en Ligue des Champions 2022-2023, son plus haut total lors d'une même phase de groupes depuis 2011/12 (11). Il n'a plus gagné 3 matches ou plus en phase de groupes de la compétition depuis 2007-2008 (4).

● Olivier Giroud a marqué son 20e but en Ligue des Champions lors du dernier match contre le Dinamo Zagreb (4-0) à 36 ans et 25 jours, soit le joueur le plus âgé à atteindre ce total. Le Français n'a plus marqué lors de deux rencontres de suite dans la compétition depuis décembre 2020 avec Chelsea.