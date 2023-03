AC Milan : Rafael Leao dévoile la raison surprenante pour laquelle il ne veut pas rejoindre Chelsea

L'attaquant de l'AC Milan, Rafael Leao, qui a déclaré que la Serie A était "facile" pour lui, a jeté un froid sur un futur transfert à Chelsea.

Rafael Leao est le joyau de l'AC Milan. Meilleur joueur de Serie A la saison dernière et grand artisan du titre remporté par l'AC Milan, l'international portugais réalise une nouvelle saison exceptionnelle à Milan et est sans doute l'un des attaquants les plus courtisés du monde du football. L'impact de Rafael Leao à Milan est tellement important que Zlatan Ibrahimovic a ouvertement demandé au Portugais de rester à Milan dans les médias, plaisantant même sur le fait qu'il ait diminué son salaire pour que ce dernier puisse prolonger et être augmenter.

"Je n'aime pas le temps à Londres"

Pour le moment, Rafael Leao n'a pas prolongé son contrat avec le club italien et reste dans le viseur de plusieurs clubs européens et un en particulier : Chelsea. Le club le plus dépensier de Premier League et d'Europe depuis un an semble être en haut de la pile des clubs étant lié à un transfert de Rafael Leao, mais le Portugais a souligné une pierre d'achoppement particulière qui pourrait freiner un accord potentiel.

"Je n'aime pas le temps qu'il fait là-bas. Je suis allé faire du shopping la première fois que je suis allé à Londres", a plaisanté le joueur de 23 ans au média portugais A Bola. "[À Milan, j'aime] le Duomo, les centres commerciaux, les boîtes de nuit et la nourriture." Bien qu'il semble bien installé en Italie, Leao a ajouté que leur première division n'est peut-être pas assez stimulante.

"La Serie A est très facile"

"La Serie A est très facile, oui il semble", a-t-il ajouté. "Avant d'arriver en Serie A, j'étais en France, où la première année était difficile. Ils sont arrivés en force. Mais quand vous avez des capacités, quand vous êtes plus rapide, vous pouvez créer et faire la différence. La deuxième année a été bien meilleure et j'ai beaucoup progressé. Je dois montrer au monde ce que je peux faire sur le terrain et en dehors."

Naturellement, Chelsea n'est pas le seul à s'intéresser à Rafael Leao, qui a déjà inscrit 17 buts cette saison. Manchester City et le Paris Saint-Germain seraient également sur les traces de l'attaquant portugais. Bien qu'ils n'aient pas encore trouvé d'accord sur un nouveau contrat - qui expire en 2024 - les Milanais eux-mêmes espèrent pouvoir garder le joueur, après que son avocat ait affirmé qu'il voulait rester au club le mois dernier.

Alors que les discussions sur le contrat font rage, il est très fort probable que le joueur de 23 ans prolonge son bail à l'AC Milan et devienne la figure de proue du club milanais pour les prochaines années, bien que sa déclaration sur le manque d'attrait de la Serie A prouve certainement qu'il voudra, à un moment donné de sa carrière, découvrir un nouveau championnat. Rafael Leao et l'AC Milan seront de retour en action en Serie A samedi, lors de leur déplacement à la Fiorentina, 12e du classement.