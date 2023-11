AC Milan - PSG : L'hommage de Hakimi à Mbappé

Achraf Hakimi s'est exprimé à propos de son coéquipier et ami Kylian Mbappé, avant le choc contre Milan.

Le Paris Saint-Germain et l'AC Milan s'affrontent mardi soir à l'occasion de 'a quatrième journée de Ligue des Champions. Les Parisiens avaient disposé des Milanais à l'aller grâce notamment à un but de Kylian Mbappé (3-0). À quelques heures du match retour, Achraf Hakimi a tenu des propos élogieux envers le natif de Bondy.

Hakimi se sent bien avec Mbappé

Achraf Hakimi est heureux d'avoir Kylian Mbappé à ses côtés. Les deux joueurs sont très complices et s'entendent même hors des terrains. Un fait dont se réjouit le Marocain. « Quand tu te sens bien avec un coéquipier sur et en dehors du terrain, tu sens son jeu facilement », lance l'ancien joueur du Real Madrid.

« Nous comprenons le même type de football »

Hakimi explique également la complicité entre Mbappé et lui sur le terrain. Pour lui, c'est un plaisir de jouer avec le capitaine de l'Equipe de France « C'est encore plus facile de jouer avec lui, vu le calibre du joueur qu'il est. Donc nous comprenons le même type de football, nous sommes sur la même longueur d'ondes rapidement. Nous savons exactement où et quand nous voulons le ballon juste en nous regardant. C'est facile de jouer avec lui », poursuit-il.

Hakimi n'oublie pas Zidane

Achraf Hakimi ne s'est pas contenté de rendre hommage à Kylian Mbappé. Avant son coéquipier, le latéral marocain a encensé son ancien entraîneur au Real Madrid, Zinedine Zidane, qui l'a lancé en pro. « Celui qui a eu foi en moi et m'a donné l'opportunité de jouer pour le Real Madrid, surtout en professionnel, c'est Zidane. L'avoir comme coach était incroyable: apprendre de lui, l'écouter, surtout pour un jeune joueur qui vit son rêve. Donc j'essayais de m'imprégner de tout ce qu'il disait qu'il fallait apprendre, et tout m'a été utile quand j'ai quitté le Real pour l'Allemagne », a déclaré Hakimi, dithyrambique envers l'ancien coach du Real Madrid.