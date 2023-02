Après avoir explosé à l'AC Milan, l'attaquant portugais arrive bientôt à la croisée des chemins concernant sa carrière.

En fin de contrat en juin 2024, Rafael Leao a un choix fort à faire pour la suite de sa carrière. Continue et prolonger à l'AC Milan, club qui lui a permis d'exploser au plus haut niveau et de se faire un nom sur la cène internationale, ou rejoindre un cador du football européen afin de franchir un nouveau cap sur le plan personnel et collectif.

"Beaucoup de fausses informations"

Un jour après que l'AC Milan ait publié une déclaration officielle dénonçant une histoire "préjudiciable" et "sans fondement" dans les médias italiens suggérant une rupture des négociations de contrat avec Rafael Leao, l'avocat du joueur a souligné qu'il ne partira pas cet été malgré les nombreuses rumeurs l'annonçant du côté de la Premier League.

"Il y a beaucoup d'informations fausses et trompeuses sur Rafael Leao, principalement dans la presse italienne", a déclaré son avocat dans un entretien accordé à Fabrizio Romano. "Cela n'a qu'un seul but : parasiter l'échange cordial et professionnel que nous avons avec la direction du Milan AC concernant la prolongation du contrat de Rafael.

"Leao veut rester à Milan"

"La priorité du joueur n'a pas changé : il veut rester au Milan AC et continuer à grandir et à progresser dans cette institution et cette ville qu'il aime tant", a ajouté l'entraîneur italien. L'avocat de l'international portugais, Dimvula a ajouté que Leao n'avait pas demandé une clause libératoire plus basse dans un éventuel nouveau contrat.

Rafael Leao dispose d'une belle cote sur le marché des transferts notamment venue d'Angleterre où plusieurs clubs lui ont fait les yeux doux depuis l'été dernier et notamment le très ambitieux Chelsea qui dépense à tout va depuis un an et la reprise du club par Todd Boehly.