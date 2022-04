AC Milan : L'appel du pied d'Alexandre Pato

La star d'Orlando City, Alexandre Pato, se dit prêt à retourner à l'AC Milan si le directeur technique Paolo Maldini l'appelle un jour. Alexandre Pato a joué pour l'AC Milan de 2007 à 2013 et était considéré comme un grand espoir du club italien et du football brésilien. Il a fait irruption sur la scène avec le club pour devenir la prochaine grande star du Brésil.

Pato rêve d'un retour au bercail

Bien que sa carrière l'ait mené dans des clubs comme Corinthians, Villarreal, Tianjin Tianhai, Sao Paulo et maintenant Orlando City depuis son départ, Pato dit que l'Italie lui manque et qu'il aimerait revenir à Milan. "Je me sens bien à Orlando et j'ai un contrat ici, mais Maldini sait que je suis prêt à revenir", a déclaré Alexandre Pato à la Gazetta dello Sport.

"Je suis plus mature, j'ai une attitude différente envers le football et je pourrais être plus utile aux jeunes joueurs. L'Italie et les Italiens me manquent. Je dis toujours à ma femme : "Un jour, je t'emmènerai en Italie et tu comprendras de quoi je parle", a ajouté la star d'Orlando.

Pato était "trop seul" à Milan

"Pour moi, Milan était une ville fondamentale. J'ai appris beaucoup de choses et tout ce qui concerne Milan me manque. J'aimerais revenir dans ce club. Après tout, il y a beaucoup de joueurs d'un certain âge en Serie A", a conclu Alexandre Pato.

L'attaquant a initialement rejoint Milan en janvier 2008, marquant 63 buts en 150 apparitions. Après un début de carrière brillant en Serie A, Pato a été frappé par de nombreuses blessures, ce qui a conduit à son départ du club.

Il aurait aimé que ses parents soient là pour l'aider à faire face aux difficultés qu'il a rencontrées en Europe. "Le club m'a donné tout ce qu'il pouvait", a-t-il déclaré. "J'aime Milan, mais j'étais seul dans les moments difficiles. J'étais très jeune quand je suis arrivé. Mes parents ont passé du temps avec moi, mais ils sont ensuite retournés au Brésil. S'ils avaient été avec moi, j'aurais reçu plus de soutien."