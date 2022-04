AC Milan : Mike Maignan, le rempart infranchissable

L'été dernier, les supporters milanais étaient dépités de voir Gianluigi Donnarumma quitter le club et ils étaient loin de s'imaginer ne plus du tout penser à lui cette saison.

Mike Maignan a pourtant réussi à faire oublier son prédécesseur alors que personne ne le connaissait en Serie A.

Il suffit de regarder les statistiques pour s'en rendre compte. Maignan a réalisé 16 blanchissages entre la Serie A et la Coupe d'Italie. Pour être précis, en championnat, il n'a pas encaissé le moindre but lors de 14 rencontres sur ses 27 apparitions.

Grosso modo, une fois sur deux, il n'encaisse pas de but. Et quand on sait qu'il a été éloigné des terrains pendant quelques mois en raison d'une blessure au poignet, ses performances sont encore plus remarquables.

Contre Bologne et le Torino, il a à chaque fois réalisé une parade décisive, mettant en échec Musa Barrow puis Mërgim Vojvoda.

Vendredi soir, il a récidivé face au Genoa en détournant dans les arrêts de jeu une tête d'Hernani. Un sauvetage qui lui permet de prolonger son incroyable série d'invincibilité.

Son dernier but encaissé en Serie A date du 25 février. Destiny Udogie avait trompé sa vigilance lors de Milan-Udinese.

Au total, cela fait huit matches de suite que Maignan ne va plus chercher la balle au fond de ses filets. Au six matches de Serie A, il faut ajouter la demi-finale aller de Coupe d'Italie contre l'Inter Milan sans oublier son match avec l'équipe de France, contre l'Afrique du Sud, le 29 mars dernier. Un match joué à Lille, son ancien club avant de rejoindre l'AC Milan.

« Mike c'est la force tranquille, avec les qualités athlétiques qu'il a, un bon jeu au pied, un bon caractère de leader expressif, ça fait beaucoup de choses. Même quand il ne joue pas, il joue ce rôle-là aussi et c'est bien pour le groupe », avait déclaré Didier Deschamps à l'occasion dernier rassemblement des Bleus.

Des propos qui font écho à ceux de Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan après le premier match de Maignan en Serie A, contre la Sampdoria, en août dernier : « J'aime sa mentalité et son envie d'apprendre. J'apprécie beaucoup sa capacité à alterner le jeu court et le jeu long. Cela donne une nouvelle possibilité de jeu si l'adversaire vient nous chercher haut ».

Dès lors, on comprend mieux pourquoi l'AC Milan occupe la tête du championnat d'Italie et comment Maignan a fait oublier Donnarumma dans le cœur des supporters rossoneri.