AC Milan - Ibrahimovic : "J'avais décidé de prendre ma retraite"

L'attaquant suédois a révélé avoir décidé de prendre sa retraite cet été, avant de revenir sur sa décision pour disputer la saison avec le Milan.

L'attaquant de l' Zlatan Ibrahimovic a admis avoir décidé de prendre sa retraite cet été, pour ensuite changer d'avis et signer avec les Rossoneri pour une autre saison.

Ibrahimovic a prouvé une fois de plus qu'il était toujours en grande forme cette saison, puisque l'attaquant de 39 ans a marqué 11 buts en 10 apparitions sous le maillot de l'AC Milan.

La forme du Suédois a permis à Milan de prendre une surprenante avance en début de saison en tête de la , avec cinq points d'avance sur son rival de l'Inter, qui occupe la deuxième place.

"L'équipe a faim, elle a du désir", a déclaré Ibrahimovic dans une interview avec Massimo Ambrosini, son ancien coéquipier de Milan, sur Sky Sport Italia.

"Nous nous en sortons bien. Nous ne devons pas avoir de rêves ou de buts, mais jouer un match à la fois. Ou plutôt, j'ai un but. Mais l'équipe doit faire le mieux possible, car elle est très jeune.

"Maintenant, on ne peut pas se relâcher. Tout le monde ne se souvient que du dernier match."

Après avoir quitté le LA Galaxy à la fin de la saison 2019 de , Ibrahimovic a choisi de revenir à Milan sept ans après avoir quitté le club, disant qu'il était impatient de relever le défi de changer le destin des Rossoneri.

"Au lieu d'arriver dans une équipe qui est déjà au sommet, il est préférable de les ramener au sommet, a déclaré le Suédois. Si j'avais eu peur, je n'aurais pas signé. Comme à , ils m'ont dit que je n'avais que des choses à perdre, que j'étais trop vieux.

"Il y a dix ans, j'avais un autre statut, un autre ego. Mais aujourd'hui, j'ai plus d'expérience. Quand vous êtes jeune, vous êtes plus rock'n'roll, maintenant je comprends mieux les situations."

Après avoir passé une demi-saison avec Milan, Ibrahimovic a déclaré qu'il était à la croisée des chemins cet été. Après avoir initialement décidé de prendre sa retraite, le vétéran a finalement décidé de revenir sur cette décision et de signer un autre contrat d'un an avec le club.

"[Stefano] Pioli m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai répondu : 'Non, je ne vais pas continuer. Ça suffit. Ma famille est aussi importante, je suis seul ici, c'est un sacrifice. Pour six mois, c'est bien, mais je ne veux pas rester une année de plus'.

"Pioli m'a dit : 'D'accord, je te respecte, d'accord.' Le lendemain, on a reparlé : 'Non, j'ai décidé de prendre ma retraite. Oublie le contrat, à cet âge-là, ce n'est pas important'.

"Puis quelque chose a changé. Je ne voulais pas avoir de regrets. J'ai appelé Milan et j'ai décidé de continuer. Mais au début, j'ai décidé : "'Non, je ne resterai pas l'année prochaine.' Déjà à United, je pensais à arrêter. J'avais 35, 36 ans."

Ibrahimovic a révélé que la blessure au genou qui menace sa carrière et qu'il a subie à United en 2017, suivie de sa rééducation et de son retour, l'a convaincu qu'il devait jouer le plus longtemps possible.

"Après la blessure, je me suis dit de continuer aussi longtemps que je pouvais tenir. Sans le football, qui suis-je ? Quand vous ne faites pas ce que vous avez fait pendant 25 ans, ce n'est pas facile. Suis-je prêt ? Non, parce que je me sens trop bien."