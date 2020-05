AC Milan - Ibrahimovic blessé, longue absence à craindre

Zlatan Ibrahimovic s'est blessé ce lundi à l'entraînement, victime d'une douleur au mollet. Le club craint que le tendon d'Achille soit touché.

Mauvaise nouvelle ce lundi à l'entraînement de l' . Alors que les joueurs sont de retour sur les terrains en vue d'une reprise de la Serie le 13 ou 20 juin prochain, Zlatan Ibrahimovic n'est pas allé au terme de la séance des Rossoneri.

A la suite d'une frappe, l'attaquant suédois s'est arrêté en raison d'une douleur au mollet. Selon Sky Sport, il pourrait s'agir d'un étirement musculaire qui pourrait nécessiter au maximum un mois et demi d'arrêt, le Suédois ne reprenant pas avant le début du mois de juillet.

Mais la crainte n'est pas écartée que le tendon d'Achille soit touché, auquel cas l'ancien attaquant du PSG aurait besoin de plus de temps pour se rétablir, et ne jouerait en tout cas plus cette saison.

Ce serait une bien mauvaise nouvelle pour un joueur de près de 39 ans, qui avait rejoint son ancien club cet hiver après deux saisons passées en au LA Galaxy. Son indisponibilité compliquera également la tâche des hommes de Stefano Pioli, déjà décrochés au classement, et qui tenteront d'accrocher une place européenne en cette fin de saison disputée dans des conditions inhabituelles.