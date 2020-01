AC Milan : Chelsea, Tottenham... et le PSG dans la course pour Piatek ?

En manque de temps de jeu depuis l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, le Polonais est sur les tablettes de plusieurs clubs européens.

Du rêve au cauchemar. Véritable héros la saison dernière de l' lors de la seconde partie de saison après son arrivée en fanfare à l'hiver, Krzysztof Piatek n'a pas réussi à confirmer cette saison. Auteur de quatre buts en durant la première partie de saison, l'international polonais a désormais vu son temps de jeu se réduire considérablement avec le recrutement de Zlatan Ibrahimovic, en janvier, associé à Rafael Leao en attaque.

Krzysztof Piatek est plus que jamais sur le départ de l'AC Milan. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, l'attaquant polonais espère quitter la Lombardie avant la fin du mercato hivernal afin d'avoir du temps de jeu durant les six prochains mois. Son but inscrit en Coupe d' le 15 janvier ne l'a pas relancé dans la hiérarchie des attaquants et il a pris la décision de quitter l'AC Milan. Une décision confirmée par son entourage.

Un futur à Londres ?

Son père, Władysław Piatek a confirmé les envies de départ de l'international polonais la semaine dernière : "Kris’ ne veut pas être remplaçant. Il veut jouer pour être en forme à l’Euro. S’il ne peut pas le faire à Milan, il le fera volontiers ailleurs. Il y a beaucoup de demandes pour Kris’. Il y a des offres de prêt, mais Milan veut le transférer en échange d’un montant similaire à celui investi l’an dernier. Son futur sera décidé la semaine prochaine".

Plusieurs clubs se disputent les services du buteur polonais. Privé d'Harry Kane pendant plusieurs mois, a longtemps été annoncé en pole position alors que , en quête d'un renfort en attaque, serait également très attentif au dossier. De son côté, le Parisien avance même que le PSG pourrait être dans la course afin de récupérer Krzysztof Piatek cet hiver en cas de départ d'Edinson Cavani à l'Atletico Madrid.

Le quotidien français indique que l'attaquant polonais ferait partie des cibles du club de la capitale pour remplacer l'avant-centre uruguayen mais qu'aucune offre n'aurait été reçu jusqu'à présent par le club milanais venant du champion de en titre. La Gazzetta dello Sport avance que l’AC Milan s’attend à recevoir une proposition des Spurs tandis que le Daily Mail avance que l'agent du joueur aurait contacté Chelsea pour proposer son poulain. La bataille est lancée pour Krzysztof Piatek, mais le temps est compté pour chaque prétendant.