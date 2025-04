AC Milan - Atalanta Bergame : Diffusion TV et en clair, streaming gratuit et compos

Derby lombard à San Siro ! L'AC Milan, en quête de rachat, accueille l'Atalanta, lancée vers la Ligue des Champions. Duel intense en perspective.

San Siro accueille ce dimanche un derby lombard aux dynamiques contrastées. L'AC Milan, neuvième et quasiment hors course pour la Ligue des Champions via le championnat, reçoit une Atalanta Bergame solidement installée dans le top 4 et qui regarde vers le haut. Séparées par dix points au classement, les deux équipes ont des objectifs différents mais une même envie de marquer les esprits dans ce duel régional toujours très attendu.

Milan : Entre sursaut d'orgueil et fragilité persistante

Les Rossoneri sortent d'une victoire éclatante (4-0) sur la pelouse de l'Udinese, un succès qui a mis en lumière l'efficacité de joueurs comme Rafael Leão, Theo Hernandez ou Tijjani Reijnders, auteur de son dixième but en Serie A. Ce large succès ne doit cependant pas masquer les difficultés d'une saison en dents de scie. La défense reste un point faible, notamment à domicile où Milan n'a gardé sa cage inviolée qu'une seule fois lors des neuf derniers matchs. La qualification européenne via le championnat semble compromise, reportant les espoirs sur la Coupe d'Italie, dont la demi-finale retour contre l'Inter se profile la semaine prochaine.

Face à l'Atalanta, la tâche s'annonce ardue. Historiquement dominateur, Milan a perdu trois des quatre dernières confrontations et aborde ce match avec un retard de points conséquent sur son rival bergamasque, une situation rare. Symbole des difficultés offensives à domicile en championnat, Rafael Leão attend toujours de marquer son premier but en Serie A cette saison à San Siro, malgré 11 réalisations toutes compétitions confondues. Un réveil du Portugais serait bienvenu pour espérer bousculer la Dea.

L'Atalanta, machine offensive en quête de régularité

L'Atalanta, elle, avance avec plus de certitudes, même si une période d'inconstance récente (trois défaites de rang sans marquer) a mis fin à ses rêves de Scudetto. La victoire probante contre Bologne (2-0) la semaine dernière, grâce notamment au 23ème but en Serie A de Mateo Retegui, a remis l'équipe sur les rails du top 4. L'attaquant italo-argentin, en lice pour le titre de Capocannoniere, n'est plus qu'à une unité du record de buts sur une saison pour un joueur de l'Atalanta, détenu par Pippo Inzaghi.

Malgré la pression de la Juventus et des clubs romains, les hommes de Gian Piero Gasperini possèdent des armes solides, notamment en déplacement. Avant leur récente défaite à Florence, ils restaient sur 12 matchs sans défaite à l'extérieur (9 victoires), affichant l'un des meilleurs bilans d'Europe hors de leurs bases. Même privés de Charles De Ketelaere (blessé), les Bergamasques viendront à San Siro avec l'ambition de confirmer leur supériorité actuelle et de prendre des points précieux dans la course à la Ligue des Champions. Ce derby promet une opposition de style entre la puissance offensive de l'Atalanta et la volonté de réaction d'un Milan en quête de constance.

📺 Diffusion TV & Streaming – AC Milan vs Atalanta 🇫🇷 France Pas de diffusion TV – Streaming : L'Équipe Live Foot (abonnement requis) 🇮🇹 Italie DAZN 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇧🇪 Belgique DAZN 🇪🇸 Espagne DAZN 🇷🇺 Russie Match! Football 🇧🇦 Balkans Arena Premium 1 🇬🇧 Royaume-Uni TNT Sports 1 🇵🇹 Portugal Sport TV 1 🇺🇸 États-Unis CBS Sports – Streaming : Paramount+ 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 3 🌍 MENA (région Golfe) Abu Dhabi Sports Premium 🔒💡 Astuce : certaines chaînes ou applis peuvent être accessibles depuis la France grâce à l'utilisation d'un VPN.

Heure de coup d'envoi AC Milan vs Atalanta

Serie A - Serie A San Siro

Le match de Serie A entre l'AC Milan et l'Atalanta se jouera au Stade San Siro à Milan, Italie.

Le coup d'envoi aura lieu à 20h45 le dimanche 20 avril, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de l'AC Milan

Bonne nouvelle pour les Rossoneri : Mike Maignan, ménagé par précaution après un choc à la tête face à l’Udinese, devrait retrouver sa place dans les buts. En attaque, Santiago Gimenez est de retour dans le groupe et pourrait faire son apparition en cours de match, tandis que Tammy Abraham et Luka Jovic se disputent une place de titulaire à la pointe de l’attaque.

Au milieu, Tijjani Reijnders tentera d’ajouter un onzième but à son compteur en Serie A, tous inscrits dans le jeu, un record pour un Néerlandais du Milan depuis Marco van Basten. Sur le flanc droit de la défense, l’absence prolongée de Kyle Walker et d’Emerson Royal pourrait pousser Conceição à titulariser Alex Jimenez ou Filippo Terracciano, selon qu’il reconduise ou non le système en 3-4-3 vu le week-end dernier.

Infos de l'équipe d'Atalanta

L’Atalanta devrait évoluer dans son traditionnel schéma en 3-4-2-1, emmenée par l’inévitable Mateo Retegui, impliqué dans 28 buts en championnat cette saison. En revanche, Gian Piero Gasperini devra composer sans Charles De Ketelaere, blessé à la cuisse, qui manquera ainsi ses retrouvailles avec son ancien club. L’ancien milanais rejoint à l’infirmerie Scamacca, Scalvini et Kolasinac, ce dernier touché gravement au genou la semaine passée.

La forme des deux équipes

