AC Ajaccio – Reims : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Ajaccio-Reims.

Reims veut poursuivre sa belle série

Après un début de saison très compliqué, Ajaccio (16e avec 15 points) a repris du poil de bête, parvenant à sortir de la zone rouge. Si les Corses ont gagné en Coupe de France ce week-end, contre Jura Sud (2-1), ils restent sur une défaite 2-0 à Toulouse en Ligue 1 et voudront rebondir pour éviter de replonger dans la zone de relégation.

En face, c'est un Stade de Reims en pleine confiance qui se présentera sur l'Île de Beauté. Les Rémois sont invaincus, toutes compétitions confondues depuis dix matches (avec des matches nuls contre le PSG et Lens, les deux premiers du classement).

Date, horaire et lieu d'Ajaccio-Reims

Date : mercredi 11 janvier 2023

Ville : Ajaccio (France)

Stade : Stade François-Coty

Heure du coup d'envoi : 19h00 heure française

Compétition : 18e journée de la Ligue 1 Uber Etats 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Willy Delajod (France).

Sur quelle chaîne voir le match Ajaccio-Reims ?

En France, la rencontre entre Ajaccio et Reims sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Ajaccio-Reims

En France, il sera de possible de voir le match Brest-Lille en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables d'Ajaccio-Reims

Pour cette rencontre, l'AC Ajaccio sera privé de Coutadeur (mollet), Koné, Barreto, Hamouma, Spadanuda et Touzghar.

Laissés au repos en Coupe de France, Benjamin Leroy, Thomas Mangani et Youcef Belaïli sont de retour tout comme Jean Botué, remis de son élongation.

De son côté, Reims devra se passer des services de Noah Holm (entorse du genou) tandis que Azor Matusiwa et Jens Cajuste sont incertains. Laissé au repos en Coupe de France, Folarin Balogun est apte pour affronter Ajaccio comme l'a confié son entraîneur Will Still : « Il va mieux. Il s'est entraîné avec nous ces derniers jours, Balo est disponible et apte à voyager avec nous. »

L'équipe probable d'Ajaccio : Leroy - Youssouf, Gonzalez, Diallo, Alphonse - Nouri, Marchetti, Mangani, Belaïli - Moussiti Oko, El Idrissy.

L'équipe probable de Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Abdelhamid, Locko - Matusiwa, Lopy - Ito, Doumbia, Flips - Balogun.

Les statistiques à connaître avant Ajaccio-Reims

● Ajaccio s'est incliné lors de ses 3 derniers matches face à Reims en championnat, à chaque fois en Ligue 2 sans marquer le moindre but. C'est également un revers de plus que lors des 13 premiers duels entre les 2 clubs en Ligue 1 + Ligue 2 au XXIe siècle (7 victoires, 4 nuls).

● Ajaccio n'a perdu qu'une seule de ses 8 réceptions de Reims au XXIe siècle en championnat (6 victoires, 1 nul), la dernière en date en Ligue 2 le 24 novembre 2017 (0-1).

● Ajaccio a gagné 2 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), autant que lors de ses 13 premiers cette saison (2 nuls, 9 défaites). Néanmoins, les Corses ont perdu lors de leur dernière sortie, 0-2 à Toulouse.

● Reims n'a perdu aucun de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 6 nuls), plus longue série en cours dans l'élite.

● Ajaccio reste sur 2 victoires consécutives à domicile en Ligue 1 (4-2 contre Strasbourg, 1-0 contre Angers), autant que lors de ses 21 matches précédents (6 nuls, 13 défaites). L'ACA n'a plus enchainé 3 victoires de suite dans son antre depuis mars-avril 2005 (contre Paris, Monaco puis Auxerre).

● Reims a fait match nul lors de ses 5 derniers matches à l'extérieur en Ligue 1, plus longue série en cours et plus longue série de son histoire.

● Reims est la seule équipe de Ligue 1 2022-2023 à ne pas encore avoir marqué le moindre but depuis l'extérieur de la surface, tandis qu'Ajaccio est celle qui en a encaissé le plus de la sorte, à égalité avec Troyes (6).

● Ajaccio est la seule équipe à ne pas encore avoir marqué le moindre but dans le 1er quart d'heure en Ligue 1 cette saison, son but le plus rapide ayant été marqué à la 25e minute par Moussiti-Oko contre Marseille en octobre.

● Youcef Belaïli est le meilleur buteur d'Ajaccio en Ligue 1 cette saison (4 buts), inscrivant toutes ses réalisations sur penalty. Aucun joueur des 5 grands championnats européens n'a converti plus de penalties que lui cette saison (4/5).

● Yehvann Diouf (Reims) affiche 82.4% de tirs arrêtés en Ligue 1 cette saison, meilleur pourcentage parmi les gardiens à plus d'un match dans la compétition.