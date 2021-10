Absent des radars à Troyes, Adil Rami veut "faire partie des meilleurs centraux de L1"

Arrivé au mois d'août, Adil Rami n'a toujours pas fait ses débuts avec l'ESTAC. Il espère toutefois faire rapidement ses débuts et prouver sa valeur.

Après une saison à Boavista, Adil Rami est de retour en Ligue 1. Après deux années passées en Turquie, en Russie et au Portugal, le champion du monde 2018 est de retour en France, du côté de Troyes. Souvent critiqué pour ne plus avoir fait du football sa priorité depuis la victoire à la Coupe du monde en 2018, Adil Rami était prêt à faire taire ses détracteurs en rejoignant l'ESTAC. Oui mais voilà, plus d'un mois après sa signature, le défenseur central n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu...



S’il a tout de même participé au match face à Illkirch avec la réserve de l'ESTAC ce samedi (0-0) en National 3, l'ancien de l'OM et du LOSC a encore besoin de temps, comme il l’a confirmé auprès de L’Équipe. "J'ai envie. Après, comme tout joueur pro, il va me falloir du temps. Si demain, l'Estac n'a pas le choix et que je dois jouer, on fera avec. Je m'adapte. Mentalement, je suis prêt. Après, c'est le physique qui va devoir suivre, petit à petit avec le temps", a promis le joueur désormais âgé de 35 ans.

"On se demande ce que je peux réellement apporter"

Alors qu'il va continuer à parfaire sa condition physique pour apporter son expérience à l'équipe entraînée par Laurent Battles, Adil Rami a conscience que cette période de doutes est frustrante pour les supporters du club, alors que son arrivée dans l'Aube suscite de grandes attentes. "Bien sûr que je ressens ça, depuis que je suis arrivé. Il y en a beaucoup, on se pose beaucoup de questions, par rapport à ma carrière, mes deux dernières années, à mon âge. On se demande ce que je peux réellement apporter".

"Je suis impatient d'être à 100 % pour faire partie des meilleurs centraux de L1. Pour ça il me faut du temps de jeu et du travail. J'ai toujours gardé cette mentalité de compétiteur, de grinta. Je n'aime pas perdre, je veux de la discipline dans ma défense, qu'on soit solide, ne baisse jamais les bras. Et j'espère le mettre en place", a-t-il confié. Avant de devenir l'un des meilleurs centraux du championnat de France, encore faudrait-il jouer. Et cela tombe bien, ce n'est maintenant plus qu'une question de temps.