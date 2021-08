Le Canal Football Club est privé d'images de la Ligue 1 au grand regret de son présentateur.

C'est sur Twitter qu'Hervé Mathoux a tenu à mettre les choses au clair. Le présentateur du Canal Football Club a répondu aux nombreuses critiques qui s'abattent sur l'émission dominicale.

Dimanche soir, pour sa première de la saison, le Canal Football Club n'a pas diffusé le moindre résumé de match concernant la Ligue 1 et cela n'a pas été du goût des téléspectateurs.

Sur le réseau social, Hervé Mathoux a expliqué que cette absence d'images était liée aux droits TV : « Merci d'avoir été si nombreux au RDV du Canal Football Club hier soir. Concernant l'absence d'images de Ligue 1 je rappelle que ce n'est pas un choix de notre part mais celui du foot français qui pour la première fois de l'histoire a choisi de ne permettre aucune image de Ligue 1 en clair. »

En effet, la LFP mettait systématiquement en vente un lot baptisé « magazine en clair » proposant les résumés des matches du championnat de France.

Pendant de nombreuses années, c'est l'émission Téléfoot, diffusée sur TF1 qui avait les droits. Puis de 2007 à 2008 ce fut au tour de France 2 Foot avant que le Canal Football Club ne prenne la suite.

Mais depuis le fiasco de Mediapro, la guerre fait rage entre Canal+ et la LFP au sujet des droits TV et de son fameux lot 3 qui concerne deux affiches de Ligue 1 : l'une programmée le samedi à 21h00 et la deuxième diffusée le dimanche à 17h00.

Et comme si cela ne suffisait pas à compliquer la situation, la LFP a vendu cet été la plupart des lots à Amazon Prime Video.

Pour voir les résumés de la Ligue 1 en clair il faut donc se rendre sur la chaîne YouTube de la Ligue 1 dont voici le lien : https://www.youtube.com/user/ligue1fr