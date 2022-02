Abramovitch abandonne la gestion de Chelsea

Roman Abramovitch n’est plus en charge de Chelsea. Le propriétaire des Blues a annoncé que les administrateurs de la fondation caritative "veilleront aux intérêts du club, des joueurs, du personnel et des fans" jusqu’à nouvel ordre.

Le célèbre oligarque a laissé entendre qu'il allait se retirer de la gestion des opérations quotidiennes du club dans un communiqué choc publié le 26 février. Le ressortissant russe est à la tête de l’équipe londonienne depuis près de 20 ans.

Abramovitch prend du recul

Bien qu'il n'ait pas dit qu'il quittait les Blues, Roman Abramovich semble se préparer à jouer un rôle moins actif au sein du club. "Pendant les presque 20 ans où j'ai été propriétaire du Chelsea FC, j'ai toujours considéré mon rôle comme celui d'un gardien du club, dont le travail consiste à s'assurer que nous avons autant de succès que possible aujourd'hui, ainsi qu'à construire pour l'avenir, tout en jouant un rôle positif dans nos communautés", a expliqué Abramovich dans une déclaration publiée sur le site officiel du club de Chelsea.

"J'ai toujours pris des décisions en ayant à cœur le meilleur intérêt du Club. Je reste attaché à ces valeurs. C'est pourquoi je confie aujourd'hui aux administrateurs de la Fondation caritative de Chelsea l'intendance et le soin du Chelsea FC. Je pense qu'ils sont actuellement les mieux placés pour veiller aux intérêts du Club, des joueurs, du personnel et des supporters", a-t-il ajouté.

Statement from Club Owner Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 26, 2022

Pour rappel, l'homme d'affaires de 55 ans a fait son entrée dans le football anglais en 2003, lorsqu'il a racheté Chelsea au propriétaire précédent, Ken Bates.

Sous sa direction, les Blues sont devenus l'un des clubs les plus performants de la Premier League et de l'Europe, remportant cinq titres de champion et soulevant deux fois la Ligue des champions, en 2012-13 et 2020-21.

On ne sait pas encore exactement comment Abramovitch s'impliquera dans Chelsea après l'annonce fracassante de ce samedi, et qui intervient à la veille de la finale de la Carabao Cup contre Liverpool.

Il semble toutefois qu'il sera moins impliqué dans la gestion du club, puisqu'il a annoncé que "l'intendance et les soins" seront confiés aux administrateurs de la fondation caritative des Blues.