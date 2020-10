À la découverte de Yanis Saidani, jeune gardien du PSG

Au PSG depuis la préformation, le gardien Yanis Saidani (19 ans) attend son heure. Il raconte son parcours pour Goal.

Au , il y a les incontournables Neymar, Kylian Mbappé ou encore Keylor Navas. Mais il y a aussi les jeunes qui continuent leur progression dans l'ombre des professionnels.

Apparu plusieurs fois la saison passée lors de séances avec l'équipe première, le gardien Yanis Saidani vit un début de saison particulier. Trop âgé désormais pour jouer en U19, il doit se contenter des entraînements. Une étape peu banale pour cet espoir de 19 ans qui porte fièrement le maillot du PSG depuis 2014. Six années de formation commentées pour Goal.

Son évolution au PSG : des U14 à aujourd'hui

Yanis Saidani : "Avant d'entrer en préformation, j'ai été invité plusieurs fois à faire des matches et des entraînements avec le club. J'ai eu la chance de participer à des tournois. Le PSG, c'est l'un des plus grands clubs au monde, ils me suivaient depuis mes 10 ans. C'était énorme de signer là-bas. Je jouais à Rueil-Malmaison et c'était la possibilité de rester proche de ma famille aussi. Je n'étais qu'un petit bonhomme, à 12-13 ans, c'était important pour moi."

Plus d'équipes

"Dès mon arrivée, je me suis tout de suite dit que je devais travailler dur, que c'était primordial pour progresser. J'arrivais avec des facilités dans le jeu au pied, mais j'avais une grosse marge de progression dans les duels aériens par exemple. Chaque année, tous mes coaches m'ont apporté une petite touche pour que j'avance et j'ai énormément évolué en particulier dans ce domaine ces dernières années."

"Mon premier entraînement en pro... Je n'y croyais pas !"

Y.S : "Quand j'ai eu la chance, en U17, d'être appelé pour la première fois à l'entraînement avec les professionnels, c'était énorme. Je n'y croyais pas ! Je me rappelle, j'étais chez moi. Je n'avais pas entraînement avec mon équipe ce jour-là. Le coach m'a appelé et m'a dit que j'étais convoqué avec les pros dans l'après-midi. Il m'a donné quelques conseils. J'y suis allé, j'ai donné tout ce que j'avais, et ça s'est très bien passé."

"Dans le vestiaire, j'étais avec Thomas Meunier. Je n'avais que 16 ans et je me souviens qu'on avait beaucoup parlé ensemble. Il m'avait super bien accueilli. Au début, j'étais un petit peu impressionné par tous ces grands joueurs autour de moi, mais ils m'ont mis à l'aise très rapidement."

Navas, Ter Stegen, Oblak, Lloris... : des sources d'inspiration

Y.S : "Pour continuer à progresser dans le foot, il faut s'inspirer des meilleurs. Je regarde beaucoup les matches de Ter Stegen, Oblak, Lloris, Neuer ou encore Alisson Becker. Ce sont des gardiens très décisifs pour leur équipe, les meilleurs à leur poste aujourd'hui. Très souvent, ils n'ont pas énormément d'occasions à négocier pendant 90 minutes, mais ils sont en capacité de répondre présent presque à chaque fois."

L'article continue ci-dessous

"J'ai beaucoup appris à l'entraînement avec Keylor Navas aussi. Son gabarit se rapproche un petit peu du mien. Du coup, à chaque séance, je regardais les détails qui lui permettaient de sortir un ballon. J'essayais de m'en inspirer pour le reproduire sur le terrain. Sergio Rico m'a corrigé plusieurs fois, et j'ai senti une vraie progression dans mon jeu ces derniers mois. Le fait d'être avec les pros à plusieurs reprises m'a obligé à prendre l'information plus rapidement, à réagir plus vite. Ce sont des petits détails, mais des détails qui font la différence."

Et maintenant ? "Je veux jouer"

Y.S : "Comme la plupart des 2001 au PSG, je suis dans une situation particulière. Je ne plus évoluer en U19, et avec la suppression l'an dernier de l'équipe inscrite en N2 c'est compliqué de rester sans jouer. En équipe première, il y a une hiérarchie qui a été établie au poste de gardiens de but et je me dois de la respecter. Mais je vais me donner à fond. Mon objectif, c'est de jouer au maximum pour progresser et emmagasiner de la confiance."

Propos recueillis par Benjamin Quarez