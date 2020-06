À 36 ans, Henri Bedimo met un terme à sa carrière

Champion de France en 2012 avec Montpellier, le latéral gauche de 36 ans a annoncé mardi sa retraite sportive.

Clap de fin pour Henri Bedimo. Dans un message posté sur Instagram, le latéral gauche de 36 ans a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière.

"The End, écrit-il. Je ferme mon chapitre de footballeur professionnel. Je ne saurais partir sans remercier entraîneurs, bénévoles, personnels et sans oublier mes chers supporters. Sans vous, je n'aurais pas été à ce niveau. J'ai été fier de défendre les couleurs de mon pays, ce fut avec joie et honneur. Il me restera 15 années de merveilleux souvenirs."

Formé à Grenoble, Henri Bedimo a démarré sa carrière professionnelle en 2003 sous les couleurs du Football Club. Il a ensuite joué à , , au , à , à l'Olympique Lyonnais et à l' . Une riche carrière qui l'a vu remporter notamment le titre de champion de avec Montpellier en 2012. Le défenseur compte aussi 52 sélections avec le Cameroun.

