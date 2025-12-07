Marseille s’apprête à renouer avec une émotion que les supporters attendaient depuis près de deux décennies : revoir Zinedine Zidane fouler la pelouse du Vélodrome. L’ancien champion du monde, absent ballon au pied depuis un événement caritatif organisé en 2007, revient pourtant dans un contexte inattendu, au cœur d’un projet inédit porté par sa propre famille. Alors que l’OM traverse une période sportive agitée, cette parenthèse promet un mélange de nostalgie, de curiosité et de surprises pour tous ceux qui espéraient revoir Zinedine Zidane se mêler à l’ambiance marseillaise. Reste à comprendre les raisons précises de ce retour.
Zidane à Marseille, les détails de sa présence au Vélodrome
Zinedine Zidane va rechausser les crampons au Vélodrome
La présence de Zinedine Zidane au Vélodrome s’inscrit dans le cadre de “The Universe League”, un événement imaginé et organisé par Ryad Zidane, son neveu. Cette rencontre festive, programmée dimanche à partir de 18h et retransmise en direct sur la chaîne Twitch RMC Sport, place Zinedine Zidane comme figure principale d’un concept mêlant football, divertissement et compétition. Pour les fans, l’attente est considérable : ils n’ont pas vu Zinedine Zidane jouer à Marseille depuis la célèbre soirée caritative de 2007, organisée aux côtés de Ronaldo pour lutter contre la pauvreté. Dix-huit ans plus tard, la perspective de revoir Zinedine Zidane chausser les crampons donne une dimension quasi historique à cet événement.
Entre la récente défaite de l’OM à Lille (1-0) et le déplacement crucial en Ligue des champions en Belgique mardi prochain, ce rendez-vous s’inscrit comme une respiration bienvenue pour les supporters. Zinedine Zidane, 53 ans, devrait participer au troisième match du programme, fixé à 20h45, celui consacré aux invités prestigieux. C’est à ce moment que Zinedine Zidane est attendu sur le terrain, même si la durée de sa présence reste incertaine. Le premier match, prévu dès 18h30, servira quant à lui de sélection pour la future Coupe du monde de Kings League organisée au Brésil en 2026.
Un casting XXL de légendes marseillaises autour de Zidane
Si Zinedine Zidane attire à lui seul une immense attention, l’événement réunit également une constellation de personnalités venues enrichir le spectacle. Aux côtés de Zinedine Zidane, plusieurs anciens joueurs emblématiques de l’OM seront présents, offrant aux supporters un véritable retour dans le passé. Didier Drogba, Eric Di Meco, Fabien Barthez, Robert Pirès, Franck Ribéry, Samir Nasri, Mamadou Niang, Dimitri Payet, Taye Taïwo ou encore Adil Rami figurent sur la liste des participants annoncés. Un plateau de rêve qui promet une soirée à forte portée émotionnelle, encore sublimée par la participation de Zinedine Zidane.
Mais les étoiles ne se limitent pas aux anciens Marseillais. L’humoriste Redouane Bougheraba et l’ancien international français David Ginola (ex-PSG) viendront eux aussi animer les débats, apportant une touche de divertissement supplémentaire à un événement qui dépasse le simple cadre sportif. La présence de Zinedine Zidane, au milieu de ce casting prestigieux, transforme cette soirée en véritable célébration du football.
Un spectacle total au Vélodrome
La soirée ne sera pas uniquement rythmée par les apparitions sportives de Zinedine Zidane. Pour donner encore plus d'ampleur à l’événement, des concerts viendront ponctuer la programmation. Soolking et Alonzo, deux artistes populaires et proches de la culture marseillaise, apporteront une dimension musicale à ce rendez-vous déjà exceptionnel. Le mélange entre spectacle, football et nostalgie promet un moment fort dans la ville, qui attendait depuis longtemps de revoir Zinedine Zidane évoluer dans son enceinte mythique.
Au-delà de l'effet de surprise et de l’impact émotionnel, cette soirée marque aussi le retour de Zinedine Zidane dans un environnement où son nom résonne toujours avec intensité. Même sans lien sportif direct avec l’Olympique de Marseille, Zinedine Zidane continue d’incarner une part de l’imaginaire marseillais et chaque apparition au Vélodrome rappelle le poids symbolique de sa présence. Les supporters, eux, entendent vivre pleinement ce rendez-vous rare dont les détails, désormais révélés, confirment l’ampleur.