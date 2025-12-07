Zidane à Marseille, les détails de sa présence au Vélodrome

La présence de Zinedine Zidane au Vélodrome s’inscrit dans le cadre de “The Universe League”, un événement imaginé et organisé par Ryad Zidane, son neveu. Cette rencontre festive, programmée dimanche à partir de 18h et retransmise en direct sur la chaîne Twitch RMC Sport, place Zinedine Zidane comme figure principale d’un concept mêlant football, divertissement et compétition. Pour les fans, l’attente est considérable : ils n’ont pas vu Zinedine Zidane jouer à Marseille depuis la célèbre soirée caritative de 2007, organisée aux côtés de Ronaldo pour lutter contre la pauvreté. Dix-huit ans plus tard, la perspective de revoir Zinedine Zidane chausser les crampons donne une dimension quasi historique à cet événement.

Entre la récente défaite de l’OM à Lille (1-0) et le déplacement crucial en Ligue des champions en Belgique mardi prochain, ce rendez-vous s’inscrit comme une respiration bienvenue pour les supporters. Zinedine Zidane, 53 ans, devrait participer au troisième match du programme, fixé à 20h45, celui consacré aux invités prestigieux. C’est à ce moment que Zinedine Zidane est attendu sur le terrain, même si la durée de sa présence reste incertaine. Le premier match, prévu dès 18h30, servira quant à lui de sélection pour la future Coupe du monde de Kings League organisée au Brésil en 2026.