Vinicius Junior, son interview sur Ancelotti qui provoque Xabi Alonso

Interrogé par la chaîne officielle de la Fédération brésilienne, Vinicius n’a pas tari d’éloges sur Carlo Ancelotti, l’actuel sélectionneur du Brésil et ancien entraîneur du Real Madrid. « Je pense qu’avec le coach, nous évoluons et développons un style de jeu. Il sera important d’y parvenir avant la Coupe du Monde. Il ne reste que peu de matchs d’ici là, donc tout le monde doit se mettre dans l’ambiance de la Coupe et se dire que notre chance approche », a-t-il déclaré, visiblement enthousiaste à l’idée de travailler à nouveau avec le technicien italien.

Puis, le Brésilien a poursuivi dans la même veine, saluant la philosophie d’un coach qui mise sur la liberté et la confiance. « Il laisse les joueurs libres de tirer parti des caractéristiques de chacun dans leur meilleure position. Il a fait ce qu’il a fait dans les autres clubs où il est passé. Son travail consiste à donner confiance aux joueurs et à les laisser à l’aise pour tirer parti des caractéristiques de chaque joueur dans sa meilleure position. Il nous dit toujours qu’il veut rendre le peuple brésilien heureux, nous faire retrouver le football que nous avons toujours eu et essayer de remporter la Coupe du Monde, qui est notre plus grand objectif », a-t-il ajouté, avant de conclure sur un ton presque nostalgique.

« L’ambiance est très détendue, tout le monde s’amuse et l’apprécie, ce qui est important. Il dit que nous avons déjà la passion, l’intensité pour le maillot, et cela facilite les choses. Il nous transmet sa sérénité et rend le travail plus facile, ce qui est important. Nous devons gagner pour que tout cela puisse être valorisé », a souligné Vini.