Vinicius Junior n’a pas fini de faire parler de lui, même loin de Madrid. Parti rejoindre la sélection brésilienne pour la trêve internationale, le numéro 7 du Real Madrid a profité d’une interview accordée à la CBF TV pour évoquer Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur du Brésil. Des propos pleins d’éloges pour l’entraîneur italien, qui ressemblent pourtant à une flèche indirecte en direction de son actuel coach madrilène, Xabi Alonso. À la Casa Blanca, le message est passé : la tension entre les deux hommes est loin d’être éteinte.
Vinicius Junior, son interview sur Ancelotti qui provoque Xabi Alonso
- AFP
Une trêve internationale sous haute tension
Alors que les clubs lèvent le pied pour laisser place aux sélections, Vinicius Junior retrouve le sourire sous le maillot auriverde. Avec la Seleção, qui disputera un match amical à Wembley face au Sénégal, l’ailier gauche du Real Madrid semble revivre. Cette parenthèse internationale arrive à point nommé pour un joueur dont les relations avec Xabi Alonso ne cessent de se détériorer.
Depuis l’arrivée du technicien espagnol sur le banc merengue, le Brésilien ne semble plus en odeur de sainteté. Le coach lui reproche son manque de rigueur tactique, tandis que Vinicius supporte mal la froideur et l’autorité de son entraîneur. Leur altercation musclée lors du dernier Clasico en est la parfaite illustration. Si le calme est revenu depuis, la fracture reste visible, et les dernières déclarations du joueur pourraient bien rallumer la mèche.
- AFP
Vinicius encense Ancelotti, un message entre les lignes
Interrogé par la chaîne officielle de la Fédération brésilienne, Vinicius n’a pas tari d’éloges sur Carlo Ancelotti, l’actuel sélectionneur du Brésil et ancien entraîneur du Real Madrid. « Je pense qu’avec le coach, nous évoluons et développons un style de jeu. Il sera important d’y parvenir avant la Coupe du Monde. Il ne reste que peu de matchs d’ici là, donc tout le monde doit se mettre dans l’ambiance de la Coupe et se dire que notre chance approche », a-t-il déclaré, visiblement enthousiaste à l’idée de travailler à nouveau avec le technicien italien.
Puis, le Brésilien a poursuivi dans la même veine, saluant la philosophie d’un coach qui mise sur la liberté et la confiance. « Il laisse les joueurs libres de tirer parti des caractéristiques de chacun dans leur meilleure position. Il a fait ce qu’il a fait dans les autres clubs où il est passé. Son travail consiste à donner confiance aux joueurs et à les laisser à l’aise pour tirer parti des caractéristiques de chaque joueur dans sa meilleure position. Il nous dit toujours qu’il veut rendre le peuple brésilien heureux, nous faire retrouver le football que nous avons toujours eu et essayer de remporter la Coupe du Monde, qui est notre plus grand objectif », a-t-il ajouté, avant de conclure sur un ton presque nostalgique.
« L’ambiance est très détendue, tout le monde s’amuse et l’apprécie, ce qui est important. Il dit que nous avons déjà la passion, l’intensité pour le maillot, et cela facilite les choses. Il nous transmet sa sérénité et rend le travail plus facile, ce qui est important. Nous devons gagner pour que tout cela puisse être valorisé », a souligné Vini.
- Getty Images
Une comparaison implicite avec Xabi Alonso
Derrière ces mots apparemment anodins, de nombreux observateurs espagnols ont perçu une critique déguisée. En encensant Ancelotti pour sa gestion humaine, sa bienveillance et son sens du jeu, Vinicius semble opposer cette image à celle, bien plus stricte, de Xabi Alonso. L’actuel entraîneur madrilène est souvent décrit comme froid, exigeant, presque distant avec ses cadres.
Selon l’émission El Chiringuito, les propos de Vinicius sont tout sauf innocents. Les journalistes de la célèbre émission espagnole estiment qu’il s’agit d’une nouvelle pique adressée à son coach, preuve que le malaise persiste à Valdebebas. La comparaison entre le management d’Ancelotti et celui de Xabi Alonso saute aux yeux : d’un côté, la confiance et la liberté ; de l’autre, la rigueur et le contrôle.
- Getty/GOAL
Le Real Madrid observe la situation avec prudence
Du côté du Real Madrid, on tente d’apaiser les tensions, même si les dirigeants ne cachent plus leur préférence pour Xabi Alonso. L’ancien milieu de terrain reste soutenu par Florentino Pérez, convaincu de sa vision tactique et de sa capacité à structurer une nouvelle ère.
Mais la sortie médiatique de Vinicius n’arrange rien. En évoquant un entraîneur qu’il a profondément respecté, tout en omettant de mentionner celui qui le dirige actuellement, le Brésilien rouvre un dossier sensible. Une chose est sûre : entre Xabi Alonso et Vinicius Junior, la trêve n’a rien d’un apaisement. Le duel psychologique continue, et Madrid risque d’en entendre parler encore longtemps.