Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia et les plus grandes stars privées de Coupe du monde 2026

La compétition pourrait marquer le dernier chapitre de la carrière internationale de Lionel Messi, tandis que Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembélé ou encore Kylian Mbappé tenteront de s’illustrer à leurs côtés. Cristiano Ronaldo devrait lui aussi égaler le record de Messi en disputant une sixième Coupe du monde sous les couleurs du Portugal, Harry Kane portera une nouvelle fois les ambitions de l’Angleterre version Thomas Tuchel et Erling Haaland découvrira enfin la plus grande scène internationale avec la Norvège, outsider annoncé.

Certaines grandes nations joueront encore leur qualification en mars, mais pour d’autres, le rêve s’est déjà envolé. La phase éliminatoire a laissé plusieurs victimes de marque : deux géants africains, ainsi que deux pays européens et sud-américains comptant chacun neuf participations à la Coupe du monde.

Sans plus attendre, voici la liste des stars majeures qui ne fouleront définitivement pas les pelouses nord-américaines l’été prochain…