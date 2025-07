Vicky Lopez, Michelle Agyemang et six prodiges NXGN à suivre de près à l'Euro 2025

L’Espagne et l’Angleterre sont favorites, et deux des ados les plus prometteuses du tournoi rêvent de les mener jusqu’au sacre.

Représenter son pays sur la plus grande scène internationale en étant encore adolescente, cela n’est pas donné à tout le monde. Et pourtant, elles seront plusieurs à le faire lors du Championnat d’Europe féminin cet été. Si les projecteurs seront logiquement braqués sur les stars confirmées comme Aitana Bonmatí, Vivianne Miedema ou Lauren James, les supporters attentifs auront aussi l’occasion de découvrir les talents de demain, parfois encore méconnus, mais promis à un avenir brillant. Deux des trois premières joueuses du classement NXGN 2025 seront présentes en Suisse, tout comme trois autres joueuses du top 12. Certaines ont déjà pris leurs marques dans leurs sélections respectives, d’autres ont explosé au plus haut niveau au meilleur des moments, juste avant l’un des plus grands tournois du football mondial. Alors, quels sont ces talents issus des générations 2006 et suivantes qui pourraient bouleverser l’ordre établi à l’Euro 2025 ? GOAL vous propose un tour d’horizon de six pépites NXGN prêtes à marquer les esprits. L'article continue ci-dessous