Vente OM : McCourt ouvre la porte mais demande une somme astronomique

Si la porte est ouverte, le seuil pour la franchir est vertigineux. Selon les informations du quotidien régional, l'homme d'affaires de Boston aurait fixé le prix de vente à 1,2 milliard d'euros. Une somme colossale, presque irréelle, quand on sait qu'il a acquis le club pour 45 millions en 2016. Cette valorisation, multipliée par plus de vingt en dix ans, dépasse l'entendement pour un club structurellement déficitaire et propriétaire de son stade uniquement via un bail emphytéotique. Ce montant "stratosphérique" ressemble davantage à une barrière de sécurité qu'à une invitation à négocier, ou peut-être à un pari fou sur l'attractivité intacte de la marque OM.