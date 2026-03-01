Février 2026 restera gravé comme un mois de chaos à l'Olympique de Marseille. Entre la gifle au Parc (0-5), le départ précipité de Roberto De Zerbi, la démission-revirement de Medhi Benatia et la mise à l'écart progressive de Pablo Longoria remplacé par Alban Juster, le club phocéen vit une crise institutionnelle sans précédent. C'est dans ce contexte volcanique que La Provence lâche une bombe ce dimanche : Frank McCourt est bel et bien vendeur. Pour la première fois, l'idée d'une cession n'est plus une rumeur de comptoir, mais une option validée par le propriétaire américain lui-même, qui a mandaté ses proches pour sonder le marché.
Vente OM : McCourt ouvre la porte mais demande une somme astronomique
- AFP
Un prix délirant pour dissuader ou rêver ?
Si la porte est ouverte, le seuil pour la franchir est vertigineux. Selon les informations du quotidien régional, l'homme d'affaires de Boston aurait fixé le prix de vente à 1,2 milliard d'euros. Une somme colossale, presque irréelle, quand on sait qu'il a acquis le club pour 45 millions en 2016. Cette valorisation, multipliée par plus de vingt en dix ans, dépasse l'entendement pour un club structurellement déficitaire et propriétaire de son stade uniquement via un bail emphytéotique. Ce montant "stratosphérique" ressemble davantage à une barrière de sécurité qu'à une invitation à négocier, ou peut-être à un pari fou sur l'attractivité intacte de la marque OM.
- AFP
La fin de l'ère Longoria actée
Cette révélation intervient alors que l'organigramme du club vient d'être dynamité. Pablo Longoria, président depuis cinq ans, a officiellement quitté le directoire, remplacé par intérim par Alban Juster. Une page se tourne brutalement. Si Medhi Benatia a accepté de rester jusqu'à la fin de la saison "par sens des responsabilités" et sans "volonté de prise de pouvoir", l'instabilité règne à tous les étages. Le club tente de rassurer via une interview au JDD, parlant de "transition maîtrisée", mais les faits décrivent une navigation à vue.
- AFP
Les investisseurs refroidis par les exigences
Depuis cinq ans, le clan McCourt cherchait discrètement des partenaires minoritaires. Mais l'intransigeance du propriétaire, refusant de céder le commandement opérationnel, a fait capoter toutes les approches. Aujourd'hui, en ouvrant la porte à une vente totale mais à un prix hors marché, McCourt envoie un message contradictoire. À l'heure où même les États souverains regardent à la dépense, qui pourra s'aligner sur une telle exigence ? Le rêve d'un rachat saoudien, longtemps fantasmé, se heurte désormais à la réalité d'une facture potentielle exorbitante.
- AFP
Une stratégie de sortie ou un coup de bluff ?
Cette fixation d'un prix de vente ressemble à une stratégie de sortie, mais sur le très long terme. En attendant le "milliardaire providentiel", McCourt semble vouloir remettre de l'ordre dans la maison, quitte à sacrifier ses hommes forts. L'OM est à un tournant : soit il trouve un repreneur prêt à toutes les folies, soit il doit se réinventer avec des moyens limités et une direction intérimaire. Dans les deux cas, l'incertitude pèse lourdement sur l'avenir sportif d'un club qui ne demande qu'à retrouver de la sérénité.