Vainqueur de Cannes, Reims s’offre une finale et un pan d’histoire

Cannes vs Reims

Reims résiste à la fièvre de Coubertin et brise le rêve de Cannes (2-1) pour s'offrir une première finale de Coupe de France depuis 1977.

Sous les projecteurs du stade Pierre de Coubertin, Reims est allé réveiller les fantômes de son glorieux passé. Près d’un demi-siècle après sa dernière finale de Coupe de France, l’équipe champenoise a franchi la dernière marche. Elle l’a fait sans briller outrageusement, mais avec la maîtrise d’un club qui a décidé de regarder son passé droit dans les yeux. Face à une équipe de Cannes qui avait déjà fait tomber Grenoble, Lorient et Guingamp, il fallait du sérieux, du métier et un soupçon de talent. Les hommes de Samba Diawara ont répondu présents. Ils ont vacillé, un peu, mais n’ont jamais tremblé. Et ils verront le Stade de France.