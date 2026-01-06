Après deux saisons remarquées en Ligue 2, Ilan Kebbal attire de nouveau l’attention des fans marseillais, mais cette fois-ci en Ligue 1 avec Paris. L’international algérien ne cache pas son attachement pour l’OM, mais son transfert semble loin d’être acquis. Analyse d’un dossier complexe à la croisée des passions et du mercato.
Un Parisien drague ouvertement l’OM : "Marseille, c'est le meilleur club..."
- AFP
Ilan Kebbal, un Marseillais dans l’âme
À 27 ans, le milieu offensif du Paris FC fait sensation dans l’élite. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, il confirme ses qualités offensives et sa capacité à peser dans les matchs. Mais au-delà de ses performances, c’est son cœur qui parle.
« Passer par l’OM un jour ? Marseille, c’est ma vie ! Pour moi, je l’ai toujours dit : l’OM, c’est le meilleur club du monde ! C’est normal quand tu es Marseillais. Marseille, c’est quelque chose dont je rêvais étant petit. Ne pas y jouer, ce n’est pas quelque chose qui me manquerait mais l’OM, ça restera toujours l’OM », a déclaré Kebbal dans une interview accordée au Média Carré, relançant les spéculations autour de son avenir.
Un profil qui séduit Mehdi Benatia
Le joueur a des atouts évidents pour la cité phocéenne. Sa vision de jeu, sa capacité à évoluer en numéro 10 et son aisance dans le cœur du jeu correspondent parfaitement aux besoins de l’OM, qui cherche un créatif pour épauler Mason Greenwood. Les observateurs notent que son profil est idéal pour les rotations et la construction offensive.
Pourtant, l’attachement sentimental du joueur ne suffit pas à garantir un transfert. La concurrence est forte et le Paris FC n’entend pas brader son talent.
Le marché et les chiffres compliquent l’opération
Le site spécialisé Transfermarkt estime Kebbal à 12 millions d’euros, mais la réalité du marché est bien plus exigeante. Des clubs anglais et même le Stade Rennais s’intéressent au milieu algérien, poussant les prétentions financières entre 20 et 25 millions d’euros. Une somme qui dépasse largement les plans de l’OM, qui doit composer avec un budget limité.
Pour cette raison, la direction marseillaise privilégie désormais une alternative moins coûteuse : Himad Abdelli, d’Angers, susceptible de remplir un rôle similaire sur le terrain, même si l’OM n’a pas encore transmis une offre officielle.
Un amour pour l’OM, mais un transfert incertain
Malgré son talent et sa déclaration d’amour, la concrétisation de ce rêve semble compromise. Ilan Kebbal continue de briller au Paris FC, mais le club phocéen pourrait devoir se tourner vers une solution financièrement plus accessible. La passion d’un joueur peut séduire, mais le mercato reste une affaire de chiffres et de timing.