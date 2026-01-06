Un Parisien drague ouvertement l’OM : "Marseille, c'est le meilleur club..."

À 27 ans, le milieu offensif du Paris FC fait sensation dans l’élite. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, il confirme ses qualités offensives et sa capacité à peser dans les matchs. Mais au-delà de ses performances, c’est son cœur qui parle.

« Passer par l’OM un jour ? Marseille, c’est ma vie ! Pour moi, je l’ai toujours dit : l’OM, c’est le meilleur club du monde ! C’est normal quand tu es Marseillais. Marseille, c’est quelque chose dont je rêvais étant petit. Ne pas y jouer, ce n’est pas quelque chose qui me manquerait mais l’OM, ça restera toujours l’OM », a déclaré Kebbal dans une interview accordée au Média Carré, relançant les spéculations autour de son avenir.