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« Un footballeur absolument incroyable » : Jack Grealish est impressionné par la star de Manchester United
Le record de Beckham tombe à Old Trafford
Ce fut un après-midi véritablement historique pour Fernandes, qui a réussi à battre un record de longue date détenu jusqu’alors par David Beckham. En délivrant deux passes décisives face à l’équipe d’Unai Emery, la star portugaise a porté son total de passes décisives cette saison à 16, dépassant ainsi la marque de 15 établie par Beckham lors d’une seule saison de Premier League, en 1999-2000. Fernandes a atteint ce cap en seulement 27 apparitions, alors que Beckham avait eu besoin de 31 matchs pour établir son précédent record. Le capitaine de Manchester United est désormais à deux doigts du record historique de la Premier League pour une seule saison, détenu conjointement par Thierry Henry et Kevin De Bruyne, qui ont tous deux réussi 20 passes décisives. Avec huit matchs à jouer, Fernandes a besoin de cinq passes décisives supplémentaires pour s’imposer seul dans l’histoire de l’élite anglaise.
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Grealish salue le capitaine de Manchester United, qu'il qualifie d'« absolument incroyable »
Malgré la rivalité acharnée entre les deux clubs de Manchester, la qualité des passes et la vision de jeu de Fernandes ont clairement transcendé les clivages. Sur les réseaux sociaux, Grealish a qualifié le capitaine de Manchester United de « footballeur absolument incroyable » dans sa story Instagram après avoir assisté à cette performance décisive. Cet éloge de la part de la star des Toffees intervient à un moment où Fernandes réalise sans doute le meilleur football de sa carrière.
Instagram/jackgrealish
Carrick lance un avertissement : « Ne vous en mêlez pas »
L'entraîneur par intérim Michael Carrick n'a pas tardé à faire l'éloge de son joueur phare, tout en abordant les rumeurs persistantes concernant l'avenir du meneur de jeu au sein du club. Il a déclaré : « En ce qui concerne le club et son avenir, j'ai du mal à m'impliquer trop dans tout ça. Bruno n’est certainement pas quelqu’un que nous voudrions perdre, je peux vous l’assurer, mais pour l’été et au-delà, il m’est difficile d’aller trop loin dans ce sujet. Cela dit, il est important pour nous et ce n’est certainement pas quelqu’un que nous voudrions perdre. Nous sommes ravis de l’avoir parmi nous. Il a prouvé au fil du temps à quel point il est décisif dans les moments importants. »
- AFP
Manchester United poursuit sa route vers la Ligue des champions
Cette victoire offre à Manchester United une avance cruciale de trois points à la troisième place. Après une première mi-temps sans but, Casemiro a ouvert le score sur un corner de Fernandes, et bien que Ross Barkley ait égalisé pour Aston Villa, les buts de Matheus Cunha et Benjamin Sesko ont permis aux points de rester à Manchester. N'ayant pas de match européen à disputer en milieu de semaine, les Red Devils reprendront la compétition en Premier League vendredi soir avec un déplacement à Bournemouth.
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