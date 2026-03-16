« Un footballeur absolument incroyable » : Jack Grealish est impressionné par la star de Manchester United

L'entraîneur par intérim Michael Carrick n'a pas tardé à faire l'éloge de son joueur phare, tout en abordant les rumeurs persistantes concernant l'avenir du meneur de jeu au sein du club. Il a déclaré : « En ce qui concerne le club et son avenir, j'ai du mal à m'impliquer trop dans tout ça. Bruno n’est certainement pas quelqu’un que nous voudrions perdre, je peux vous l’assurer, mais pour l’été et au-delà, il m’est difficile d’aller trop loin dans ce sujet. Cela dit, il est important pour nous et ce n’est certainement pas quelqu’un que nous voudrions perdre. Nous sommes ravis de l’avoir parmi nous. Il a prouvé au fil du temps à quel point il est décisif dans les moments importants. »