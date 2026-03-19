Trois décisions radicales dévoilées au sein de la sélection allemande : Julian Nagelsmann joint le geste à la parole

El Mala fait en revanche partie de l'effectif des moins de 21 ans pour les matchs de qualification à l'Euro contre l'Irlande du Nord (27 mars) et la Grèce (31 mars). Selon certaines informations, cette étoile montante de 19 ans serait toutefois en réserve, ce qui rendrait possible une sélection de dernière minute en cas de blessure.

L'attaquant avait fait partie pour la première fois de l'équipe nationale A lors du précédent stage en novembre, mais n'avait pas été aligné et avait été envoyé, comme convenu, dans l'équipe des moins de 21 ans pour le deuxième match. En raison de ses performances toujours aussi solides, qui pourraient déboucher cet été sur un transfert en Premier League, El Mala était néanmoins considéré jusqu'à la dernière minute comme un candidat sérieux. Avec 13 participations à des buts (neuf buts, quatre passes décisives) en 26 matchs de Bundesliga – dont certains en tant que remplaçant –, il est le garant de la survie de Cologne dans la lutte contre la relégation.

Pourtant, Nagelsmann s'était également montré critique à l'égard d'El Mala dans son interview très controversée accordée au magazine kicker. « Il y a une différence entre jouer au Bayern et jouer à Cologne. Il doit tout simplement avoir plus de temps de jeu à Cologne », a précisé Nagelsmann : « Et cette remarque ne s’adresse pas à Lukas Kwasniok, car j’ai appris à le connaître comme un entraîneur qui observe attentivement ce dont son équipe a besoin, y compris en défense. Said doit avoir l’ambition d’être titulaire à Cologne et de toujours jouer. Mais il ne joue qu’à 50 %, c’est trop peu. Et cela ne tient pas à l’entraîneur, comme on le pense souvent, mais à lui-même, à la régularité de son travail en défense. »