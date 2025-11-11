Titre envolé, 460 M€ dépensés pour rien : Arne Slot face à l'heure de vérité à Liverpool

Liverpool avait clairement un plan pour tous ses recrutements estivaux. Il est maintenant temps de le voir en action - car il n'y a plus rien à gagner en essayant d'introduire progressivement les nouveaux joueurs dans l'équipe. Une approche prudente avait du sens tant que Liverpool essayait de concilier intégration et lutte pour le titre, mais ce n'est plus nécessaire. Nous devons maintenant voir la vision d'avenir de Slot - même si cela signifie courir le risque de perdre plus de matchs de championnat tout en heurtant certains des anciens.

Par exemple, si l'idée était de construire finalement une attaque autour des qualités créatives de Wirtz, pourquoi ne pas le faire maintenant ? On a soutenu que l'inclusion de l'Allemand en tant que milieu offensif dérangeait l'équilibre du milieu de terrain vainqueur du titre, mais 116 millions de livres ont été engagés pour signer Wirtz en comprenant qu'il jouerait à son meilleur poste, ce qui signifie que c'est à Slot de trouver une solution - même si cela signifie faire tourner régulièrement Salah, précédemment indéboulonnable, qui est hors de forme et sera de toute façon en devoir international pendant Noël. Nous avons vu des signes d'une bonne entente entre Wirtz et Isak pendant le peu de temps qu'ils ont passé ensemble sur le terrain - il est donc parfaitement logique de leur offrir une série régulière de matchs dans la même équipe maintenant que le Suédois se rapproche de sa pleine forme.

Slot doit aussi nous montrer ce qu'il compte faire avec Ekitike, qui s'est déjà montré bien trop bon pour le rôle de doublure d'Isak. Soit le Français est associé à la signature record britannique dans une attaque renouvelée, soit il remplace Gakpo sur l'aile - car il ne doit pas rester assis sur le banc chaque semaine.

Il faut également prendre une grande décision concernant Konate. Même en tenant compte de l'absence pour blessure du remplaçant évident du tremblant Français, Giovanni Leoni, et de la condition physique fragile de Joe Gomez et de ses performances inconstantes cette saison, l'en fin de contrat Konate ne mérite tout simplement pas d'être titulaire en ce moment. Alors que le défenseur central pouvait auparavant être au moins un bon joker pour couvrir Alexander-Arnold du côté droit de la défense de Liverpool, sa dernière performance désastreuse, contre City dimanche, a montré que ce n'est plus le cas.

Bien sûr, même la composition de la défense préférée de Slot reste quelque peu mystérieuse. On présumait que Frimpong et Kerkez avaient été signés pour apporter de la largeur offensive depuis les postes d'arrière latéral, mais, même en tenant compte des problèmes de blessure du premier, il semble qu'aucune des nouvelles recrues ne figure maintenant dans le onze de départ préféré de Slot - ce qui est pour le moins préoccupant.

Cela semble donc être un moment crucial dans la saison de Liverpool - et en effet dans le mandat de Slot. Aucun véritable fan ne réclame le renvoi d'un entraîneur qui a remporté le championnat il y a moins de six mois. Cependant, la preuve d'une stratégie claire et cohérente est impérative à ce stade.

Comme Sturridge l'a dit à l'Etihad, "Je pense que Slot doit s'en tenir à une équipe en laquelle il croit vraiment." Parce que cela semble être la seule façon de restaurer la foi des fans dans le projet du manager - et la promesse d'un avenir meilleur.