Arne Slot a tenté une pirouette ironique après la déroute de Liverpool à Manchester City (3-0), dimanche. « Le meilleur moment pour juger une équipe, c'est la fin de la saison. Le deuxième meilleur moment, c'est après 19 matchs », a-t-il lancé. La vérité, c'est qu'après seulement 11 journées et déjà cinq défaites, la course au titre des Reds est terminée. « Parler du titre est la dernière chose que je devrais faire », a même concédé le Néerlandais, lucide. La seule vraie question est désormais de savoir si Liverpool peut sauver sa saison en accrochant le Top 4.
Titre envolé, 460 M€ dépensés pour rien : Arne Slot face à l'heure de vérité à Liverpool
- Getty Images Sport
Le VAR, une excuse trop facile
Bien sûr, Slot a pesté contre l'annulation du but de Van Dijk à l'Etihad. Mais il n'a même pas tenté de prétendre que son équipe méritait mieux. « En première mi-temps, ils ont été meilleurs que nous dans tous les aspects du jeu », a-t-il admis. Les statistiques sont brutales : un seul tir cadré, plus de 60% des duels perdus. Si Conor Bradley a vécu un cauchemar face à Jérémy Doku, abandonné par Konaté et Salah, c'est tout le collectif qui a sombré.
« Vous ne pouvez pas considérer Liverpool pour le titre », a tranché Roy Keane sur Sky Sports. « Ils ont l'air meilleurs techniquement et physiquement. Liverpool manque d'intensité, d'énergie, et la prise de décision est mauvaise. »
- Getty Images Sport
Slot protège ses joueurs, Keane s'en moque
Étonnamment, Slot a refusé d'accabler ses joueurs, préférant mettre en cause son propre plan de jeu, incapable de contrer la densité de City dans l'axe. « Ce n'est pas que mes joueurs ne voulaient pas aller au duel », a-t-il assuré, avant d'ajouter : « En seconde période, quand nous étions meilleurs, nous méritions un but. »
Une analyse que Keane a ridiculisée : « Le match était terminé ! C'est facile de bien jouer quand il n'y a plus d'enjeu. » Si l'Irlandais est un peu dur – Gakpo a manqué une balle de 2-1 –, le constat est là : le Liverpool implacable de la saison dernière n'est plus.
- Getty Images Sport
460 M€ pour une "équipe faible"
La question brûle les lèvres : comment Liverpool peut-il ressembler à une « équipe faible », pour reprendre les mots de Keane, après avoir dépensé plus de 460 millions d'euros cet été ?
Slot a bien tenté d'avancer l'argument des blessures, qui ont retardé l'intégration de Frimpong, Isak ou Mac Allister. Mais les faits sont têtus. Florian Wirtz n'a eu aucun impact, Hugo Ekitike brille par intermittence, et la recrue Milos Kerkez a été si décevante qu'elle a perdu sa place au profit d'un Andy Robertson sur le déclin. Le résultat est une absence totale de cohésion.
« La saison dernière, la cohérence était là, le travail de Slot était plus facile car il héritait de l'équipe de Klopp », a analysé Dean Sturridge. « Cette saison, ils ont de nouvelles recrues. L'attente est qu'ils soient immédiatement des stars, mais c'est rare en Premier League. Certains joueurs sont surpris par l'intensité, Florian Wirtz est l'un d'eux. La chimie de l'an dernier a disparu. »
- Getty Images Sport
Nouveaux problèmes, vieilles failles
La crise actuelle ne sort pas de nulle part. Sur les 47 matchs disputés par Liverpool en 2025, le bilan est famélique : 21 victoires pour 16 défaites. La fatigue, déjà palpable en fin de saison dernière, a été aggravée par un mercato qui n'a rien réglé.
Liverpool avait besoin de créativité, d'un vrai finisseur et de profondeur en défense. Malgré les millions dépensés, tous ces problèmes persistent. Wirtz, incapable de gérer le rythme au poste de n°10, a été exilé sur l'aile gauche, où Gakpo ne fait pas oublier Luis Diaz. L'absence de Trent Alexander-Arnold, malgré ses lacunes défensives, se fait cruellement sentir offensivement. Et la forme calamiteuse d'Ibrahima Konaté fait de l'échec du transfert de Marc Guehi une erreur potentiellement fatale. Les nouvelles recrues n'ont pas seulement échoué à résoudre les problèmes, elles en ont créé de nouveaux.
- AFP
L'heure des décisions radicales
Tout n'est pas perdu. En Europe, comme l'a prouvé la victoire contre le Real Madrid, Liverpool reste une force. Et en championnat, malgré cette défense de titre catastrophique, le podium n'est qu'à deux points. Mais pour cela, un changement d'approche est vital. Le titre est joué. L'heure n'est plus à la gestion comptable, mais à la reconstruction d'un projet de jeu.
Il est temps de voir la vision d'Arne Slot. La prudence, qui visait à intégrer les recrues sans perturber la course au titre, n'a plus lieu d'être. Si l'idée était de construire autour de Wirtz, qu'il le fasse, quitte à sortir Mohamed Salah, méconnaissable et bientôt absent. Si Ekitike est trop bon pour le banc, Slot doit lui trouver une place, soit en pointe avec Isak, soit sur l'aile.
La plus grosse décision concerne Konaté. Le Français, en fin de contrat, n'a plus le niveau pour être titulaire. Sa dernière prestation contre City fut un naufrage. De même, le mystère plane sur le rôle des latéraux Frimpong et Kerkez, recrutés pour animer les ailes et aujourd'hui sur le banc.
Personne ne réclame la tête de l'entraîneur qui a ramené le titre il y a six mois. Mais les supporters exigent de voir une stratégie claire. Comme l'a dit Sturridge, « Slot doit s'en tenir à une équipe en laquelle il croit vraiment. » C'est le seul moyen de restaurer la confiance et de croire à nouveau à un avenir brillant.
- Getty Images Sport
Décisions difficiles
Liverpool avait clairement un plan pour tous ses recrutements estivaux. Il est maintenant temps de le voir en action - car il n'y a plus rien à gagner en essayant d'introduire progressivement les nouveaux joueurs dans l'équipe. Une approche prudente avait du sens tant que Liverpool essayait de concilier intégration et lutte pour le titre, mais ce n'est plus nécessaire. Nous devons maintenant voir la vision d'avenir de Slot - même si cela signifie courir le risque de perdre plus de matchs de championnat tout en heurtant certains des anciens.
Par exemple, si l'idée était de construire finalement une attaque autour des qualités créatives de Wirtz, pourquoi ne pas le faire maintenant ? On a soutenu que l'inclusion de l'Allemand en tant que milieu offensif dérangeait l'équilibre du milieu de terrain vainqueur du titre, mais 116 millions de livres ont été engagés pour signer Wirtz en comprenant qu'il jouerait à son meilleur poste, ce qui signifie que c'est à Slot de trouver une solution - même si cela signifie faire tourner régulièrement Salah, précédemment indéboulonnable, qui est hors de forme et sera de toute façon en devoir international pendant Noël. Nous avons vu des signes d'une bonne entente entre Wirtz et Isak pendant le peu de temps qu'ils ont passé ensemble sur le terrain - il est donc parfaitement logique de leur offrir une série régulière de matchs dans la même équipe maintenant que le Suédois se rapproche de sa pleine forme.
Slot doit aussi nous montrer ce qu'il compte faire avec Ekitike, qui s'est déjà montré bien trop bon pour le rôle de doublure d'Isak. Soit le Français est associé à la signature record britannique dans une attaque renouvelée, soit il remplace Gakpo sur l'aile - car il ne doit pas rester assis sur le banc chaque semaine.
Il faut également prendre une grande décision concernant Konate. Même en tenant compte de l'absence pour blessure du remplaçant évident du tremblant Français, Giovanni Leoni, et de la condition physique fragile de Joe Gomez et de ses performances inconstantes cette saison, l'en fin de contrat Konate ne mérite tout simplement pas d'être titulaire en ce moment. Alors que le défenseur central pouvait auparavant être au moins un bon joker pour couvrir Alexander-Arnold du côté droit de la défense de Liverpool, sa dernière performance désastreuse, contre City dimanche, a montré que ce n'est plus le cas.
Bien sûr, même la composition de la défense préférée de Slot reste quelque peu mystérieuse. On présumait que Frimpong et Kerkez avaient été signés pour apporter de la largeur offensive depuis les postes d'arrière latéral, mais, même en tenant compte des problèmes de blessure du premier, il semble qu'aucune des nouvelles recrues ne figure maintenant dans le onze de départ préféré de Slot - ce qui est pour le moins préoccupant.
Cela semble donc être un moment crucial dans la saison de Liverpool - et en effet dans le mandat de Slot. Aucun véritable fan ne réclame le renvoi d'un entraîneur qui a remporté le championnat il y a moins de six mois. Cependant, la preuve d'une stratégie claire et cohérente est impérative à ce stade.
Comme Sturridge l'a dit à l'Etihad, "Je pense que Slot doit s'en tenir à une équipe en laquelle il croit vraiment." Parce que cela semble être la seule façon de restaurer la foi des fans dans le projet du manager - et la promesse d'un avenir meilleur.