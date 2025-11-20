Le sort des sélections encore en course pour la Coupe du monde 2026 s’est enfin dessiné, entre suspense, inquiétude et calculs. Entre les barrages intercontinentaux et les barrages européens, la tension grimpe déjà. Les favoris tremblent, les outsiders rêvent, et certaines nations voient ressurgir d’anciens souvenirs qui compliquent encore l’équation. À l’issue de deux tirages successifs tenus au siège de la FIFA, le visage des ultimes confrontations s’éclaire. Désormais, chaque formation connaît sa route, parfois semée d’embûches, parfois plus ouverte, mais toujours impitoyable.
Tirage explosif : l’Italie sous pression, la RD Congo fixée avant des barrages brûlants (Officiel)
Les barrages intercontinentaux : la RD Congo et l’Irak déjà en attente
Le premier tirage concernait les nations issues des Confédérations hors Europe. Six sélections sont toujours en course pour obtenir l’un des deux tickets mondiaux réservés à ce tournoi très particulier. L’AFC sera représentée par l’Irak, la CAF par la RD Congo, la Concacaf par la Jamaïque et le Suriname, la CONMEBOL par la Bolivie, tandis que la Nouvelle-Calédonie défendra les couleurs de l’Océanie.
L’Irak et la République Démocratique du Congo, mieux classées au classement FIFA que leurs concurrents, bénéficient d’un avantage crucial : elles rejoindront directement la finale. Le tirage a donc servi à construire les deux demi-finales impliquant la Jamaïque, le Suriname, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie.
Les affiches sont désormais connues :
Demi-finale 1 : Nouvelle-Calédonie – Jamaïque
Finale 1 : vainqueur demi-finale 1 – RD Congo
Demi-finale 2 : Bolivie – Suriname
Finale 2 : vainqueur demi-finale 2 – Irak
Le tournoi se jouera au Mexique, sur les terrains de Guadalajara et Monterrey, entre le 23 et le 31 mars 2026. Pour la RDC, l’attente prend fin : elle affrontera le vainqueur de Nouvelle-Calédonie - Jamaïque. Une voie qui semble accessible sur le papier, mais les précédents barrages ont souvent réservé des surprises violentes.
Les barrages européens : seize équipes, quatre places, un chaos annoncé
Dans la foulée, le second tirage a désigné la route des sélections européennes, encore dix-six à espérer décrocher l’un des quatre derniers sésames disponibles. Parmi elles, douze deuxièmes de groupe des éliminatoires, et quatre vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations, ajoutés en renfort dans ce système complexe.
On y retrouve des noms lourds : Italie, Turquie, Pologne, Suède, Danemark ou encore Ukraine. Les équipes ont été réparties dans quatre tableaux, chacun comprenant deux demi-finales et une finale. Seul le vainqueur de chaque tableau ira au Mondial.
Voici les affiches :
Tableau A
Demi-finale 1 : Italie – Irlande du Nord
Demi-finale 2 : Pays de Galles – Bosnie-Herzégovine
Finale : le vainqueur de la demi-finale 2 recevra la finale.
Un souvenir douloureux accompagne la Nazionale : l’Irlande avait autrefois stoppé son élan mondialiste lors des éliminatoires de 1958. Une blessure historique qui resurgit pile au mauvais moment.
Tableau B
Demi-finale 3 : Ukraine – Suède
Demi-finale 4 : Pologne – Albanie
Finale : à déterminer.
Tableau C
Demi-finale 5 : Turquie – Roumanie
Demi-finale 6 : Slovaquie – Kosovo
Finale : à déterminer.
Tableau D
Demi-finale 7 : Danemark – Macédoine du Nord
Demi-finale 8 : Tchéquie – République d’Irlande
Finale : à déterminer.
Impossible d’échapper à une vérité : chaque rencontre devient un test de caractère. Les grandes nations n’ont plus droit à l’erreur. Le décor est planté, l’enjeu démesuré.