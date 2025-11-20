Tirage explosif : l’Italie sous pression, la RD Congo fixée avant des barrages brûlants (Officiel)

Le premier tirage concernait les nations issues des Confédérations hors Europe. Six sélections sont toujours en course pour obtenir l’un des deux tickets mondiaux réservés à ce tournoi très particulier. L’AFC sera représentée par l’Irak, la CAF par la RD Congo, la Concacaf par la Jamaïque et le Suriname, la CONMEBOL par la Bolivie, tandis que la Nouvelle-Calédonie défendra les couleurs de l’Océanie.

L’Irak et la République Démocratique du Congo, mieux classées au classement FIFA que leurs concurrents, bénéficient d’un avantage crucial : elles rejoindront directement la finale. Le tirage a donc servi à construire les deux demi-finales impliquant la Jamaïque, le Suriname, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie.

Les affiches sont désormais connues :

Demi-finale 1 : Nouvelle-Calédonie – Jamaïque

Finale 1 : vainqueur demi-finale 1 – RD Congo

Demi-finale 2 : Bolivie – Suriname

Finale 2 : vainqueur demi-finale 2 – Irak

Le tournoi se jouera au Mexique, sur les terrains de Guadalajara et Monterrey, entre le 23 et le 31 mars 2026. Pour la RDC, l’attente prend fin : elle affrontera le vainqueur de Nouvelle-Calédonie - Jamaïque. Une voie qui semble accessible sur le papier, mais les précédents barrages ont souvent réservé des surprises violentes.