Tensions au PSG : Luis Enrique contredit l'analyse de Dembélé

Le désaccord n'est pas seulement sur la forme, il est aussi sur le fond. Là où Dembélé a vu des problèmes d'égoïsme et d'attitude, Luis Enrique a vu un manque de réussite. S'appuyant sur les "expected goals" (proches de quatre selon lui), le coach estime que son équipe a créé du jeu mais a simplement péché dans la finition. Cette lecture statistique, diamétralement opposée au ressenti émotionnel de son joueur, montre un fossé dans la perception de cette défaite. Pour Enrique, le problème est technique ; pour Dembélé, il est mental.