Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Le gardien du PSG est au cœur d'une vive polémique après la blessure de Musiala. Geste dangereux ou fait de jeu ? Analyse d'un procès médiatique.

La polémique est née d'une image, celle, brutale, de la cheville de Jamal Musiala qui se tord sous le poids de Gianluigi Donnarumma. Ce samedi, lors du quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs entre le PSG et le Bayern, la sortie du gardien parisien a envoyé le prodige allemand à l'hôpital et déclenché une vague d'indignation, menée par un Manuel Neuer accusateur. Geste involontaire ou faute dangereuse ? Si l'émotion domine le débat, une analyse dépassionnée des faits, du contexte et du profil du joueur invite à une conclusion bien différente : celle d'un faux procès, où l'intentionnalité n'a pas sa place.