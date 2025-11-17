Six raisons pour lesquelles la Norvège d'Haaland peut créer la surprise au Mondial 2026

Dans une interview accordée au Time Magazine fin juillet, Erling Haaland estimait que la Norvège n'aurait que 0,5 % de chances de remporter la Coupe du monde 2026. Il ajoutait : « Si nous nous qualifions pour la Coupe du monde, ce serait comme si une autre grande nation la gagnait. Ce serait la plus grande fête de tous les temps. Les scènes à Oslo seraient incroyables. » Cette fête est désormais lancée, la Norvège ayant décroché son billet pour le tournoi pour la première fois en 28 ans après des victoires retentissantes 4-1 contre l'Estonie et l'Italie lors de la trêve internationale de novembre.

Cette dernière victoire, obtenue dans un San Siro plein à craquer, s'est révélée particulièrement impressionnante. L'Italie menait légitimement à la mi-temps grâce à une finition astucieuse de Francesco Pio Esposito, mais la Norvège a explosé en seconde période et a donné une leçon de football offensif pour balayer les hôtes. Antonio Nusa et Jørgen Strand Larsen ont encadré un doublé d'Haaland.

Il faut noter que l'Italie n'est plus la force d'antan, mais des progrès constants ont été réalisés sous la houlette du nouveau patron Gennaro Gattuso. Cinq membres de l'équipe championne d'Europe 2020 - Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni et Manuel Locatelli - étaient titulaires. La Norvège n'est que la deuxième équipe de l'histoire à battre l'Italie à l'extérieur en compétition officielle par trois buts d'écart ou plus. La Suède avait été la dernière à réaliser cet exploit en 1983.

Les Norvégiens ont également pris leur revanche sur l'Italie après leur élimination en huitième de finale de la Coupe du monde 1998. Difficile de faire plus impressionnant comme victoire de prestige et on peut imaginer qu'Haaland révise maintenant ses attentes pour l'été prochain.