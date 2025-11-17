Norway are World Cup dark horses.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Six raisons pour lesquelles la Norvège d'Haaland peut créer la surprise au Mondial 2026

La Norvège s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026, sa première depuis 1998, après avoir écrasé l'Italie 4-1 à San Siro en novembre. Erling Haaland, auteur de 16 buts en huit matches de qualification, mène une génération dorée qui n'a perdu aucun match. Martin Ødegaard, blessé lors des qualifications, reviendra pour le tournoi. Avec une moyenne d'âge de 25,8 ans et une défense imperméable (5 buts encaissés en 8 matches), les Scandinaves impressionnent. Le sélectionneur Ståle Solbakken a forgé une équipe solide, capable de défier les favoris. Six raisons font de la Norvège un sérieux outsider.

Dans une interview accordée au Time Magazine fin juillet, Erling Haaland estimait que la Norvège n'aurait que 0,5 % de chances de remporter la Coupe du monde 2026. Il ajoutait : « Si nous nous qualifions pour la Coupe du monde, ce serait comme si une autre grande nation la gagnait. Ce serait la plus grande fête de tous les temps. Les scènes à Oslo seraient incroyables. » Cette fête est désormais lancée, la Norvège ayant décroché son billet pour le tournoi pour la première fois en 28 ans après des victoires retentissantes 4-1 contre l'Estonie et l'Italie lors de la trêve internationale de novembre.

Cette dernière victoire, obtenue dans un San Siro plein à craquer, s'est révélée particulièrement impressionnante. L'Italie menait légitimement à la mi-temps grâce à une finition astucieuse de Francesco Pio Esposito, mais la Norvège a explosé en seconde période et a donné une leçon de football offensif pour balayer les hôtes. Antonio Nusa et Jørgen Strand Larsen ont encadré un doublé d'Haaland.

Il faut noter que l'Italie n'est plus la force d'antan, mais des progrès constants ont été réalisés sous la houlette du nouveau patron Gennaro Gattuso. Cinq membres de l'équipe championne d'Europe 2020 - Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni et Manuel Locatelli - étaient titulaires. La Norvège n'est que la deuxième équipe de l'histoire à battre l'Italie à l'extérieur en compétition officielle par trois buts d'écart ou plus. La Suède avait été la dernière à réaliser cet exploit en 1983.

Les Norvégiens ont également pris leur revanche sur l'Italie après leur élimination en huitième de finale de la Coupe du monde 1998. Difficile de faire plus impressionnant comme victoire de prestige et on peut imaginer qu'Haaland révise maintenant ses attentes pour l'été prochain.

    Une puissance de feu inégalée

    Le talisman de Manchester City mène une génération dorée de talents qui ne devrait craindre personne. Tous les éléments d'une campagne de qualification époustouflante pointent vers une vérité indéniable : la Norvège est un sérieux outsider pour la gloire en Coupe du monde, et pas seulement parce qu'elle peut compter sur le meilleur attaquant du monde.

    La présence d'Haaland reste néanmoins le facteur principal. La Norvège a remporté ses huit matches du groupe I en marquant 37 buts, dont 16 d'Haaland, égalant le record de Robert Lewandowski pour une seule campagne de qualification. L'irrépressible buteur de City a déjà inscrit 32 buts pour son club et sa sélection cette saison, et son doublé contre l'Italie l'a porté à 55 réalisations en seulement 48 sélections, soit 22 de plus que tout autre joueur norvégien de l'histoire. Haaland a marqué lors de neuf matches consécutifs avec son pays, et lors de huit de ses neuf dernières sorties en Premier League avec City. Le journaliste norvégien Lars Sivertsen a décrit Haaland comme le « plus grand joueur » de l'histoire du pays, devant des icônes comme Ole Gunnar Solskjær, John Arne Riise et Tore André Flo, ce qui semble totalement justifié.

    Incroyablement, à 25 ans, Haaland n'est même pas encore entré dans son prime. Aucune autre équipe à la Coupe du monde ne pourra compter sur une arme aussi redoutable : un avant-centre rapide, puissant, habile et d'une efficacité terrifiante qui ne semble pas ressentir la pression. Mais il bénéficiera également d'un entourage de qualité. Alexander Sørloth de l'Atlético Madrid s'est révélé le parfait complément d'Haaland en tant que cible imposante, tandis que Strand Larsen de Wolves s'est imposé comme le remplaçant idéal pour faire la différence. Comme l'Italie l'a appris à ses dépens, la Norvège possède suffisamment de puissance de feu pour rivaliser avec n'importe quel adversaire.

    Le retour d'Ødegaard

    Fait remarquable, la Norvège a décroché son billet pour la Coupe du monde sans son meneur de jeu vedette et capitaine, Martin Ødegaard. Le milieu d'Arsenal a manqué les trois derniers matches de qualification de son pays en raison d'une blessure au genou, et Solbakken a confirmé qu'il était encore « loin » d'un retour sur les terrains. Mais le temps joue en faveur d'Ødegaard, et la Norvège a besoin de lui pour libérer tout son potentiel. Dans les matches plus serrés, c'est lui qui peut apporter la magie nécessaire pour débloquer les situations, comme il l'a fait en délivrant trois passes décisives lors de la victoire 4-2 de la Norvège en Israël en mars.

    Ødegaard a produit sept passes décisives au total, plus que tout autre joueur des qualifications européennes. Comme Haaland, c'est un joueur de classe mondiale fait pour les grands rendez-vous. Le joueur de 26 ans a également démontré son engagement et ses qualités de leadership en se rendant au dernier rassemblement norvégien et en participant aux célébrations au lieu de se concentrer uniquement sur sa convalescence à la base d'entraînement d'Arsenal.

    « Il était là avant, pendant et après », a déclaré Solbakken après la victoire contre l'Estonie. « Martin dégage toujours une aura particulière». Le coéquipier norvégien Morten Thorsby a ajouté : « Martin est notre capitaine. Il nous donne sécurité et force. Nous voulions qu'il soit avec nous. Même s'il ne pouvait pas nous aider sur le terrain, il l'a fait en dehors. »

    Ødegaard montre l'exemple en tout, et les supporters norvégiens prieront pour que l'ancien prodige du Real Madrid retrouve sa pleine forme le plus tôt possible, car il est la clé d'un parcours profond en Coupe du monde.

    Les jeunes pépites norvégiennes

    Avec une moyenne d'âge de seulement 25,8 ans, la Norvège possède l'un des effectifs jeunes les plus excitants du football international. Haaland et Ødegaard ont accaparé la plupart des éloges ces dernières années, mais il y a fort à parier qu'au moment du coup d'envoi de la Coupe du monde, les projecteurs s'étendront à deux talents montants extrêmement doués : Nusa et Oscar Bobb.

    Nusa, qui attire l'attention en Bundesliga avec ses exploits sur l'aile gauche pour le RB Leipzig, a accumulé 16 contributions offensives en 20 matches avec la Norvège depuis ses débuts en 2023. Le joueur de 20 ans a encore une marge de progression dans sa prise de décision, mais il donne des cauchemars aux défenseurs avec son explosivité et sa technique magnétique, qui ont également été vitales pour l'émergence de la Norvège comme une équipe efficace en contre-attaque.

    Sur le flanc opposé, Bobb n'a pas été aussi influent, mais il offre quelque chose de différent. Le joueur de Manchester City réalise son meilleur travail en rentrant dans l'axe, et préfère faire le lien plutôt qu'être un élément décisif dans la surface adverse. Bobb, 22 ans, est davantage un technicien que Nusa. Il excelle à trouver des espaces entre les lignes et à délivrer des passes incisives. Nusa apporte un facteur X à la Norvège, tandis que Bobb possède l'intelligence footballistique pour aider à déséquilibrer les adversaires. Ils pourraient former une combinaison efficace en Amérique du Nord, tandis que l'ancien prodige de Nordsjælland Andreas Schjelderup est une autre option dans les zones avancées. Des difficultés de forme à Benfica et une polémique extra-sportive ont freiné la trajectoire de carrière du joueur de 21 ans au cours de l'année écoulée, mais c'est également un footballeur talentueux suffisamment polyvalent pour jouer sur l'aile ou en tant que milieu offensif.

    Le brillant Berge

    La progression de la Norvège peut en partie s'expliquer par la vaste expérience de Premier League présente dans son vestiaire. En plus d'Haaland, Ødegaard, Strand Larsen et Bobb, Solbakken a également utilisé les qualités de Sander Berge (Fulham), Kristoffer Ajer (Brentford) et David Møller Wolfe (Wolves) pour faire passer la Norvège au niveau supérieur.

    Avec autant de joueurs habitués à l'intensité de la vie dans le championnat le plus exigeant d'Europe, Solbakken dispose d'une véritable profondeur d'effectif. Il y a un héros méconnu dans ce groupe qui mérite beaucoup plus de reconnaissance. Berge a sans doute été le joueur le plus régulier de la Norvège lors des qualifications. La capacité du milieu de Fulham à casser le jeu a d'abord fourni la plateforme du succès, et après la blessure d'Ødegaard, il est également devenu l'homme chargé de faire avancer l'équipe.

    « Il a franchi un énorme cap à Fulham. Nous avons pu lui confectionner un rôle sur mesure en équipe nationale qui correspond vraiment à ses forces », a déclaré Solbakken à ESPN. Berge a été le principal perturbateur et architecte de la Norvège dans le rôle de numéro 8, donnant le ton au reste de l'effectif par son volume de travail. Lorsque Berge joue aux côtés d'Ødegaard et de Patrick Berg de Bodø/Glimt, la Norvège possède le mélange parfait de physique et de créativité au milieu de terrain. L'ancien joueur de Sheffield United et Burnley est désormais à la hauteur des promesses qu'il montrait dans sa jeunesse, et la Norvège est une équipe beaucoup plus audacieuse en attaque et en défense grâce à lui.

    Une défense de fer

    Berge et Berg se sont effectivement épuisés pour s'assurer que la défense norvégienne ne soit jamais exposée. Mais l'arrière-garde elle-même s'est également montrée solide comme un roc, avec Ajer de Brentford et Torbjørn Heggem de Bologne qui ont développé une relation télépathique dans l'axe central. Ce sont deux défenseurs dominants et à l'aise balle au pied qui peuvent éteindre n'importe quel danger aérien et lancer les attaques. C'est une tâche quasi impossible de les battre dans un duel physique, tandis que Wolfe et Julian Ryerson du Borussia Dortmund apportent une haute énergie aux postes de latéraux.

    Ørjan Nyland, quant à lui, a été la définition même de la fiabilité entre les poteaux. Le gardien de Séville n'a encaissé que cinq buts lors des huit matches de qualification de la Norvège, dominant sa surface avec une véritable autorité tout en affichant des réflexes remarquables pour un homme de 1,93 m.

    Il n'y a aucun maillon faible en défense pour que les équipes adverses puissent en profiter. En fait, la Norvège n'a vraiment aucun point faible, mais c'est autant lié à la tactique de Solbakken qu'aux joueurs.

    Un sélectionneur pragmatique

    Le sélectionneur israélien Ran Ben-Shimon a couvert d'éloges la Norvège après avoir vu son équipe subir une défaite 5-0 face aux hommes de Solbakken en octobre. « Je crois que la Norvège est l'une des deux meilleures équipes d'Europe, avec l'Espagne », a déclaré Ben-Shimon. « Je m'attendais à beaucoup, mais ils m'ont quand même surpris. »

    Solbakken a qualifié cette affirmation élogieuse d'« un peu exagérée », mais elle ne semble pas l'être. L'Angleterre, la France, le Portugal et la Croatie ont également obtenu leur billet pour la Coupe du monde, mais aucune n'a impressionné davantage que la Norvège. L'Espagne, championne d'Europe 2024, qui n'a besoin que d'un match nul contre la Turquie lundi pour se qualifier, ressemble toujours au favori, mais la Norvège peut légitimement prétendre être la deuxième meilleure équipe du continent actuellement.

    Bien qu'il reste modeste, Solbakken a construit une équipe spéciale qui doit être prise au sérieux en cultivant une atmosphère de cohésion dans le vestiaire et en imposant un style de jeu clair. La Norvège encaissait des buts en jouant en marquage individuel, mais Solbakken a remplacé cela par une structure défensive zonale qui met l'accent sur la capacité à exploiter rapidement les interceptions.

    La Norvège conserve également beaucoup mieux le ballon maintenant, invitant les équipes à venir les presser pour pouvoir traverser le pressing et profiter de leur vitesse et de leur puissance devant. « Nous sommes une combinaison de force physique et de technique », a déclaré Solbakken après la victoire de dimanche contre l'Italie. L'ancien patron de Wolves a transformé la Norvège en une équipe proactive qui peut défendre avec le ballon, marque d'une formation de haut niveau.

    Il reste à voir si elle pourra maintenir ce niveau aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où les températures et la pression monteront en flèche. Mais si la Norvège franchit le cap du premier tour sans encombre, toutes les nations soi-disant élites voudront l'éviter en phase à élimination directe. Haaland peut se permettre de rêver.