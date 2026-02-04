Sifflé malgré un bon match contre Rennes, Amine Gouiri répond aux supporters de l’OM

Il n’y a pas d’homme du match en Coupe de France, mais Amine Gouiri aurait coché toutes les cases. Face à Rennes, en huitième de finale, l’attaquant marseillais a pesé sur la rencontre. Un but, une passe décisive pour Mason Greenwood, une implication constante. L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-0 et a validé son billet pour la suite de la compétition. Pourtant, au moment de quitter la pelouse à la 78e minute, remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang, le public du Vélodrome a laissé entendre son mécontentement.

Des sifflets, audibles, qui ont surpris au vu de la prestation livrée. Quelques minutes auparavant, Gouiri avait manqué l’occasion d’alourdir le score. Sur une offrande de Greenwood, l’attaquant a expédié le ballon au-dessus du but rennais à la 75e minute. Un raté énorme qui n’a pas échappé aux tribunes.