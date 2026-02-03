Séville : début en fanfare pour Neal Maupay avec un golazo (vidéo)

En conférence de presse, l’entraîneur sévillan n’a pas ignoré la prestation de son nouveau numéro 9, tout en pointant les failles de son équipe.

« C'est un bon joueur, intelligent, il a marqué un superbe but, mais ensuite le match a basculé. Nous avons commis pas mal d'erreurs en phase défensive », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter : « En première mi-temps, nous étions menés, mais nous avons égalisé. Nous étions organisés et avions une bonne attitude. En seconde période, nous avons commis beaucoup d'erreurs dans nos passes et avons perdu notre marquage sur les ailes. Trop d'erreurs face à un adversaire direct. Nous avons encore fait beaucoup d'erreurs, et cela se paie cher. Nous devons continuer à travailler et à nous battre, mais aujourd'hui, nous sommes un cran en dessous de notre potentiel. La seconde période est particulièrement difficile car l'adversaire a su exploiter des erreurs faciles sur les centres et les seconds ballons. Ce sont des points que nous avons déjà abordés, travaillés et analysés, mais nous devons continuer à travailler dessus, il n'y a pas d'autre solution ».