Sénégal - Maroc, le message émouvant de Brahim Diaz au peuple marocain

En conférence de presse, Walid Regragui a tenu à protéger Brahim Diaz, malgré la déception immense côté Maroc. «Je n’ai pas l’habitude de critiquer mes joueurs. Cela fait partie du football malheureusement, de la cruauté de ce sport. Il restait une demi-heure. Il y a eu beaucoup de temps avant qu’il ne tire le penalty. Ça a pu le perturber. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes, ça n’a pas aidé Brahim. Ce n’est pas une excuse sur la façon dont il l’a tiré. On ne va pas revenir en arrière. Il l’a tiré de cette manière. On va l’assumer, surtout moi en tant que coach».

Quelques heures plus tard, Brahim Diaz a choisi de s’adresser directement au Maroc via ses réseaux sociaux. «J’ai mal au cœur. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout. Hier, j’ai échoué et j’en assume l’entière responsabilité et je m’excuse de tout cœur. Il me sera difficile de m’en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais j’essaierai. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai jusqu’à ce qu’un jour je puisse vous rendre tout cet amour et être la fierté de mon peuple marocain», a écrit l’international marocain.