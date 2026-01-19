Pour Brahim Diaz, la finale Sénégal - Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 restera comme une cicatrice difficile à refermer. Héros annoncé, symbole d’un Maroc en quête de rédemption continentale, Brahim Diaz est passé en quelques secondes du sommet à l’abîme. Pointé du doigt après un geste audacieux devenu fatal, le joueur du Real Madrid a vu le rêve du peuple marocain s’échapper. Longtemps silencieux, Brahim Diaz a finalement pris la parole, livrant un message poignant qui en dit long sur son état d’esprit et sur le lien profond qui l’unit au Maroc.
Sénégal - Maroc, le message émouvant de Brahim Diaz au peuple marocain
- AFP
Brahim Diaz, du rêve marocain au tournant fatal
Pour sa première grande compétition internationale avec le Maroc, Brahim Diaz avait pourtant tout réussi. Décisif tout au long du tournoi, Brahim Diaz s’est imposé comme l’un des hommes forts de la sélection marocaine, terminant meilleur buteur (5 buts) et guide offensif des Lions de l’Atlas. À 26 ans, le joueur du Real Madrid incarnait l’espoir d’un Maroc déterminé à mettre fin à cinquante ans d’attente continentale, jusqu’à cette finale tendue face au Sénégal.
Dans un contexte électrique, Brahim Diaz a provoqué un penalty controversé, offrant au Maroc une occasion historique. Le geste choisi, une panenka, s’est toutefois retourné contre lui. Resté sur ses appuis, Edouard Mendy a repoussé la tentative de Brahim Diaz, faisant basculer la rencontre. Recadré puis remplacé par Walid Regragui dès le début des prolongations, Brahim Diaz a assisté, impuissant, au sacre du Sénégal et à la détresse d’un Maroc abasourdi.
- AFP
Brahim Diaz assume son erreur et fait une promesse au Maroc
En conférence de presse, Walid Regragui a tenu à protéger Brahim Diaz, malgré la déception immense côté Maroc. «Je n’ai pas l’habitude de critiquer mes joueurs. Cela fait partie du football malheureusement, de la cruauté de ce sport. Il restait une demi-heure. Il y a eu beaucoup de temps avant qu’il ne tire le penalty. Ça a pu le perturber. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes, ça n’a pas aidé Brahim. Ce n’est pas une excuse sur la façon dont il l’a tiré. On ne va pas revenir en arrière. Il l’a tiré de cette manière. On va l’assumer, surtout moi en tant que coach».
Quelques heures plus tard, Brahim Diaz a choisi de s’adresser directement au Maroc via ses réseaux sociaux. «J’ai mal au cœur. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout. Hier, j’ai échoué et j’en assume l’entière responsabilité et je m’excuse de tout cœur. Il me sera difficile de m’en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais j’essaierai. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai jusqu’à ce qu’un jour je puisse vous rendre tout cet amour et être la fierté de mon peuple marocain», a écrit l’international marocain.