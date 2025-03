Séisme à Munich, une légende du Bayern s'en va

Augsbourg vs Bayern Munich

L’histoire d’amour entre une icône du Bayern et le club bavarois est en passe de prendre fin.

L’histoire d’amour entre un joueur emblématique et le Bayern Munich de toujours touche à sa fin. Après de nombreuses années de fidélité, un monument du football allemand s’apprête à tourner la page, contraint par une décision qui ne dépend plus de lui. Si son impact dans le vestiaire reste indéniable, son rôle sur le terrain s’est progressivement réduit, jusqu’à ce que la sentence tombe. Une réunion en coulisses a scellé son avenir et, sauf retournement de situation, un chapitre légendaire s’achèvera dans quelques mois.